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اکوادور تسلیم نمی‌شود: پیروزی برابر آلمان غیرممکن نیست

اکوادور تسلیم نمی‌شود: پیروزی برابر آلمان غیرممکن نیست
کد خبر : 1802136
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بازیکنان تیم ملی فوتبال اکوادور امیدوار هستند با برتری مقابل آلمان صعودشان به دور حذفی جام جهانی را قطعی کنند.

به گزارش ایلنا،  اکوادور در آستانه آخرین بازی گروهی خود در جام جهانی قرار دارد و برای صعود به مرحله حذفی نیاز به پیروزی برابر آلمان دارد. این تیم که با ۱۹ بازی بدون باخت به این مسابقات آمده بود، پس از تساوی ناامیدکننده ۰-۰ برابر کوراسائو، به دنبال جبران است.

هرناندو گالیندز، دروازه‌بان اکوادور، با اشاره به عملکرد خوب دروازه‌بان کوراسائو گفت: «دروازه‌بان آن‌ها شب فوق‌العاده‌ای داشت. حالا برای صعود باید به آلمان ببریم. اما این غیرممکن نیست. فوتبال است و ما شانس داریم.»

مویسس کایسدو، هافبک اکوادور و باشگاه چلسی نیز اظهار داشت: «متأسفانه نتوانستیم پیروزی را به هواداران‌مان تقدیم کنیم. اما تا آخرین لحظه برای صعود خواهیم جنگید.»

 

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