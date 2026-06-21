به گزارش ایلنا، اکوادور در آستانه آخرین بازی گروهی خود در جام جهانی قرار دارد و برای صعود به مرحله حذفی نیاز به پیروزی برابر آلمان دارد. این تیم که با ۱۹ بازی بدون باخت به این مسابقات آمده بود، پس از تساوی ناامیدکننده ۰-۰ برابر کوراسائو، به دنبال جبران است.

هرناندو گالیندز، دروازه‌بان اکوادور، با اشاره به عملکرد خوب دروازه‌بان کوراسائو گفت: «دروازه‌بان آن‌ها شب فوق‌العاده‌ای داشت. حالا برای صعود باید به آلمان ببریم. اما این غیرممکن نیست. فوتبال است و ما شانس داریم.»

مویسس کایسدو، هافبک اکوادور و باشگاه چلسی نیز اظهار داشت: «متأسفانه نتوانستیم پیروزی را به هواداران‌مان تقدیم کنیم. اما تا آخرین لحظه برای صعود خواهیم جنگید.»

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