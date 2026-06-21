به گزارش ایلنا، روم که در شهر نیمن‌گن هلند به دنیا آمده، در این بازی درخشان در استادیوم، به عنوان «دیوار آبی» شناخته شد. او با مهارت‌های خود، مانع از گلزنی بازیکنانی چون انر والنسیا و موئیس کاسیدو شد و در نهایت اکوادور را در حسرت گل باقی گذاشت.

روم که از کودکی آرزوی پوشیدن پیراهن هلند را داشت، با تماس پاتریک کلاویرت، سرمربی وقت کوراسائو، به این تیم پیوست. او به عنوان کاپیتان و نماد تیم، نقش مهمی در رشد فوتبال این جزیره ایفا کرده است و حالا با حضور در جام جهانی، به یکی از چهره‌های شناخته‌شده تبدیل شده است.

این دروازه‌بان در گذشته نیز با مسی در لیگ قهرمانان اروپا روبرو شده بود، اما دیدار اخیر با آرژانتین در مارس ۲۰۲۳ برای او خاطره‌انگیزتر بود. پس از بازی، روم با مسی برای تعویض پیراهنش صحبت کرد و مسی به او گفت که بازی خوبی انجام داده و سیوهای خوبی داشته است. این پیراهن شماره ۱۰ حالا در خانه‌اش در هلند به عنوان نمادی از یک رویا تحقق‌یافته نگهداری می‌شود.

اکنون روم در کانزاس سیتی، در یک بازی دیگر از جام جهانی، بار دیگر درخشش خود را به نمایش گذاشت و به عنوان ستاره میدان شناخته شد.

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