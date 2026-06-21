براین رودریگز: امیدواریم که مقابل کیپورد سورپرایز نشویم
براین رودریگز، مهاجم تیم ملی فوتبال اروگوئه، در آستانه دیدار با کیپورد ابراز امیدواری کرد که تیمش بتواند از غافلگیریهای احتمالی جلوگیری کند و به پیروزی دست یابد.
به گزارش ایلنا، رودریگز در کنفرانس خبری پیش از بازی روز یکشنبه، به تحلیل عملکرد کیپورد در دیدار برابر اسپانیا پرداخت و گفت: «ما بازی آنها را دیدیم و فکر میکنم که آنها به خوبی عمل کردند؛ امیدواریم که سورپرایزی در کار نباشد و ما برنده شویم.»
این مهاجم تیم آمریکا به قدرت دفاعی کیپورد اشاره کرد که در بازی نخست خود در جام جهانی برابر اسپانیا به تساوی بدون گل رسید. او همچنین افزود که بازی آینده بسیار تاکتیکی خواهد بود. اروگوئه نیز در اولین بازی خود در گروه H برابر عربستان سعودی به تساوی رسید و در هر نیمه چهره متفاوتی از خود نشان داد.
رودریگز هدف تیمش را بازی کردن مشابه نیمه دوم مقابل عربستان سعودی دانست، جایی که آنها با بازگشت از گل خورده، نزدیک به پیروزی شدند. او تأکید کرد: «ذهنیت نیمه دوم بسیار خوب بود؛ در نیمه اول چند فرصت داشتیم، اما چهرهای که در نیمه دوم نشان دادیم، چهره واقعی اروگوئه است.»
این دیدار همچنین به عنوان نخستین تجربه جهانی رودریگز محسوب میشود، زمانی که در دقیقه ۸۱ به زمین آمد. او در پایان گفت: «از اینکه به آرزوی خود برای بازی در یک جام جهانی رسیدم، بسیار خوشحالم و این برایم افتخار بزرگی است.»
بازی اروگوئه و کیپورد در استادیوم هارد راک میامی برگزار خواهد شد که ظرفیت آن نزدیک به ۶۵ هزار نفر است .