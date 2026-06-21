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تغییرات احتمالی در ترکیب فرانسه مقابل عراق

تغییرات احتمالی در ترکیب فرانسه مقابل عراق
کد خبر : 1802120
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تیم ملی فوتبال فرانسه در آستانه دیدار با عراق با چالش‌هایی در ترکیب خود مواجه است. در حالی که برخی از بازیکنان به دلیل فرم نامناسب خود مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، بحث‌هایی درباره استفاده از بازیکنانی چون اولی‌زه، دمبله و امباپه نیز مطرح شده است.

به گزارش ایلنا، در برنامه «ل افتر» نظرات متفاوتی درباره تغییرات در ترکیب تیم ملی فرانسه بیان شد. برخی کارشناسان به ویژه درباره وضعیت دفاعی و عملکرد سالیبا ابراز نگرانی کردند و به نظر می‌رسد که این تغییرات می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد تیم داشته باشد.

در این میان، اختلاف نظرهایی میان تحلیلگران وجود دارد. برخی بر این باورند که استفاده از اولی‌زه، دمبله و امباپه می‌تواند به تقویت خط حمله کمک کند، در حالی که دیگران نسبت به این تصمیم تردید دارند و آن را «دیوانه‌کننده» می‌دانند. این مباحثات نشان‌دهنده اهمیت بالای انتخاب ترکیب در موفقیت تیم ملی در مسابقات پیش روست.

 

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