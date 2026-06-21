تغییرات احتمالی در ترکیب فرانسه مقابل عراق

به گزارش ایلنا، در برنامه «ل افتر» نظرات متفاوتی درباره تغییرات در ترکیب تیم ملی فرانسه بیان شد. برخی کارشناسان به ویژه درباره وضعیت دفاعی و عملکرد سالیبا ابراز نگرانی کردند و به نظر می‌رسد که این تغییرات می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد تیم داشته باشد.

در این میان، اختلاف نظرهایی میان تحلیلگران وجود دارد. برخی بر این باورند که استفاده از اولی‌زه، دمبله و امباپه می‌تواند به تقویت خط حمله کمک کند، در حالی که دیگران نسبت به این تصمیم تردید دارند و آن را «دیوانه‌کننده» می‌دانند. این مباحثات نشان‌دهنده اهمیت بالای انتخاب ترکیب در موفقیت تیم ملی در مسابقات پیش روست.

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