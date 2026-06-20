ترکیب احتمالی ایران با تغییرات بزرگ؛ قلعهنویی به دنبال نسخه ضدبلژیکی تیم ملی
تیم ملی ایران پس از تساوی ناامیدکننده برابر نیوزیلند، امشب در حساسترین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف بلژیک میرود؛ دیداری که میتواند سرنوشت صعود شاگردان امیر قلعهنویی را تا حد زیادی مشخص کند.
به گزارش ایلنا، نمایش نهچندان امیدوارکننده ایران در مسابقه نخست، انتقادهای زیادی را به همراه داشت؛ از ضعف ساختار دفاعی گرفته تا ناهماهنگی در انتقال توپ و فاصله زیاد خطوط تیم. حالا به نظر میرسد کادرفنی تیم ملی برای جلوگیری از تکرار همان مشکلات، دستکم سه تا چهار تغییر مهم در ترکیب اصلی ایجاد خواهد کرد.
### بازگشت کنعانی؛ پایان زوج شجاع-نعمتی؟
یکی از مهمترین تصمیمات احتمالی قلعهنویی، بازگرداندن محمدحسین کنعانیزادگان به قلب خط دفاعی است. غیبت او مقابل نیوزیلند یکی از سوالات بزرگ پیش از مسابقه بود و حالا با توجه به قدرت فیزیکی و کیفیت هجومی بلژیک، بعید به نظر میرسد سرمربی ایران دوباره ریسک نیمکتنشینی مدافع باتجربه پرسپولیس را بپذیرد.
تقابل احتمالی کنعانی و شجاع خلیلزاده با مهاجمانی مانند شارل دکتلار و روملو لوکاکو میتواند یکی از تعیینکنندهترین نبردهای مسابقه باشد.
### رضاییان؛ مهرهای که حتی کورتوا هم روی او دست گذاشت
رامین رضاییان بدون تردید بهترین بازیکن ایران مقابل نیوزیلند بود؛ یک گل، یک پاس گل و حضور مداوم در فاز هجومی باعث شد حتی تیبو کورتوا نیز در نشست خبری پیش از بازی نام او را به زبان بیاورد.
دروازهبان رئال مادرید با اشاره مستقیم به مدافع راست ایران گفت: «آنها یک بازیکن در سمت راست دارند که دائماً اضافه میشود و ارسالهای بسیار خوبی انجام میدهد.»
همین موضوع باعث شده احتمال انتقال رضاییان به پست وینگر راست و استفاده از صالح حردانی در دفاع راست افزایش پیدا کند؛ تصمیمی که میتواند هم توان هجومی ایران را حفظ کند و هم پوشش دفاعی بیشتری مقابل سرعت بازیکنان بلژیک ایجاد کند.
### نسخه تدافعیتر در مرکز زمین
یکی از انتقادهای اصلی به تیم ملی در بازی نخست، فضای زیاد بین خطوط بود. به همین دلیل احتمال میرود محمد قربانی جای سامان قدوس را در ترکیب بگیرد تا در کنار سعید عزتاللهی یک زوج کاملاً تدافعی در مرکز زمین تشکیل شود.
ماموریت اصلی این دو بازیکن، محدود کردن فضای بازیسازی کوین دیبروینه خواهد بود؛ ستارهای که همچنان مغز متفکر بلژیک محسوب میشود و بسیاری از حملات این تیم از او آغاز میشود.
### حسینزاده؛ برگ برنده تازه قلعهنویی؟
امیرحسین حسینزاده، آقای گل لیگ برتر، در دقایق پایانی بازی با نیوزیلند فرصت کوتاهی برای حضور در زمین پیدا کرد اما حالا شانس زیادی دارد تا از ابتدا به میدان برود.
سرعت بالا، توانایی حمل توپ در ضدحملات و قدرت نفوذ بین خطوط دفاعی حریف، ویژگیهایی است که میتواند در مسابقهای با ماهیت دفاعی برای ایران بسیار ارزشمند باشد.
### همه نگاهها به طارمی
در نهایت، بار دیگر نگاهها به مهدی طارمی دوخته شده است. مهاجم اینتر در دیدار نخست بدشانس بود و یک بار تیر دروازه نیوزیلند را به لرزه درآورد اما نتوانست گلزنی کند.
حالا مقابل یکی از قدرتمندترین تیمهای اروپا، ایران بیش از هر زمان دیگری به درخشش کاپیتان خود نیاز دارد. طارمی اگر بتواند از معدود فرصتهای احتمالی استفاده کند، شاید همان بازیکنی باشد که معادلات گروه G را به سود ایران تغییر دهد.
### ترکیب احتمالی ایران مقابل بلژیک
علیرضا بیرانوند؛
صالح حردانی، محمدحسین کنعانیزادگان، شجاع خلیلزاده، علی نعمتی؛
سعید عزتاللهی، محمد قربانی؛
رامین رضاییان، امیرحسین حسینزاده، محمد محبی؛
مهدی طارمی.
ایران در شرایطی به مصاف بلژیک میرود که هر چهار تیم گروه G پس از هفته نخست یک امتیازی هستند. به همین دلیل این مسابقه بیش از آنکه یک بازی معمولی مرحله گروهی باشد، نبردی مستقیم برای نزدیک شدن به مرحله حذفی محسوب میشود؛ جایی که کوچکترین اشتباه میتواند بهای بسیار سنگینی داشته باشد.