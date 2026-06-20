دنیس اوندا بهترین بازیکن دیدار آلمان و ساحل عاج شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آلمان با کسب دومین پیروزی خود در جام جهانی 2026 و شکست ساحل عاج، صعودش از گروه E را با کسب 6 امتیاز قطعی کرد.

ستاره ژرمن‌ها در این دیدار دنیس اوندا بود؛ بازیکنی که برای دومین بار در این رقابت‌ها به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد و نقش اصلی را در کامبک تیمش ایفا کرد.

مهاجم اشتوتگارت که در دیدار مقابل کوراسائو یک گل به ثمر رسانده و دو پاس گل داده بود، در این مسابقه نیز با به ثمر رساندن هر دو گل آلمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی تیمش داشت.

در پایان این مسابقه، کمیته فنی برگزاری رقابت‌ها دنیس اوندا را به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کرد تا پاداش نمایش درخشان خود را دریافت کند.

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