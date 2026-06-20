وضعیت مصدومیت رافینیا برای همراهی برزیل مشخص شد

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال برزیل اعلام کرد که این بازیکن ۲۹ ساله پس از پیروزی تیمش برابر هایتی (۳-۰) در روز شنبه تحت معاینات پزشکی قرار گرفت که نوع آسیب دیدگی او را تأیید کرد. این آسیب، یک لِشِن عضلانی در ناحیه ران راست است.

در بیانیه‌ای که کنفدراسیون فوتبال برزیل منتشر کرد، آمده است: "این بازیکن تحت یک پروتکل درمانی فشرده و زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی برزیل قرار خواهد گرفت تا هرچه سریع‌تر بهبودی یابد و به فعالیت بازگردد."

رافینیا در دقیقه ۴۰ بازی روز جمعه مجبور به ترک زمین شد و این آسیب نگرانی‌هایی را برای سرمربی برزیل، کارلو آنچلوتی، به وجود آورده است. این بازیکن در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلات جسمانی در ناحیه ران، بارها دچار مشکل شده است.

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