به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو و مارک کارنی در جریان دیدار تیم‌های ملی کانادا و قطر که با نتیجه ۶-۰ به نفع کانادا به پایان رسید، در جایگاه تماشاگران حضور داشتند. در این میان، یک هوادار به آن‌ها نزدیک شد و از آن‌ها خواست تا بر روی پرچم خود امضا کنند، غافل از اینکه این پرچم متعلق به روسیه بود.

اینفانتینو و کارنی در ابتدا متوجه نشدند که پرچم متعلق به کدام کشور است و به راحتی بر روی آن امضا کردند. این هوادار که عضو گروه هواداران نولِوکا بود، در گفتگو با رسانه‌های روسی گفت: «ما به او نزدیک شدیم تا عکس بگیریم و او به راحتی با ما همکاری کرد، حتی برای نگه‌داشتن پرچم. او به زبان روسی گفت: "خوب، متشکرم."»

این هوادار همچنین بیان کرد که تمام اعضای تیم ملی روسیه نیز بر روی پرچم او امضا کرده‌اند و از سال ۲۰۱۴ تیم ملی را در تمامی مسابقات همراهی کرده است. لازم به ذکر است که روسیه از سال ۲۰۲۲ به دلیل حمله به اوکراین از تمامی رقابت‌های فیفا و یوفا محروم شده است. در عین حال، اینفانتینو در اوایل سال جاری از احتمال بازگشت روسیه و باشگاه‌هایش به رقابت‌های بین‌المللی حمایت کرده بود.

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