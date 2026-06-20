پیام فدراسیون قطر برای هافبک مصدوم کانادا (عکس)
فدراسیون فوتبال قطر پس از مصدومیت شدید اسماعیل کنه در دیدار مقابل کانادا، با انتشار پیامی برای این بازیکن آرزوی بهبودی کرد و حمایت خود را از هافبک تیم ملی کانادا نشان داد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال قطر در واکنش به مصدومیت اسماعیل کنه، هافبک تیم ملی کانادا، پیامی حمایتی برای این بازیکن منتشر کرد و برای او آرزوی سلامتی و بازگشت هرچه سریعتر به میادین داشت.
کنه در جریان دیدار تیمهای ملی قطر و کانادا در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، پس از برخوردی شدید با عاصم مادیبو دچار آسیبدیدگی جدی از ناحیه ساق پا شد. شدت مصدومیت این بازیکن باعث شد کادر پزشکی بلافاصله وارد زمین شود و او را با برانکارد به خارج از زمین منتقل کند.
این صحنه واکنش احساسی بازیکنان دو تیم را نیز به همراه داشت. بازیکنان کانادا در تلاش بودند شرایط روحی همتیمی خود را مدیریت کنند و در سوی مقابل، مادیبو نیز از رخ دادن این حادثه به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود.
پس از پایان مسابقه، فدراسیون فوتبال قطر با انتشار تصویری از لحظه خروج کونه از زمین مسابقه، در پیامی کوتاه نوشت: «برای اسماعیل کونه آرزوی سلامتی داریم» و حمایت خود را از این بازیکن اعلام کرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، هافبک ۲۴ ساله کانادا تحت عمل جراحی قرار گرفته و روند درمانی او با موفقیت انجام شده است. همچنین فدراسیون فوتبال کانادا اعلام کرده وضعیت جسمانی این بازیکن پایدار است و او از طریق پیامی برای همتیمیهایش آرزوی موفقیت در ادامه رقابتها کرده است.
دیدار دو تیم در نهایت با برتری ۶ بر صفر کانادا به پایان رسید. کانادا با این نتیجه چهار امتیازی شد و در صدر جدول گروه خود قرار گرفت. تیم ملی قطر نیز برای حفظ امیدهای صعود، در مسابقه پایانی مرحله گروهی به کسب نتیجه مقابل بوسنی و هرزگوین نیاز خواهد داشت.