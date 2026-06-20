از کانیزارس تا داوید رایا
نیمکتنشینهایی که در جام جهانی فقط تماشاگر بودند
تیم ملی فوتبال اسپانیا در ادوار مختلف جام جهانی، ستارههای نامدار و بزرگی را در لیست خود قرار داده که به دلایلی چون مصدومیت یا سلیقه تاکتیکی مربیان، حتی یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا نکردند.
به گزارش ایلنا، حضور در بزرگترین آوردگاه فوتبالی جهان آرزوی هر بازیکنی است، اما گاهی این رویا با نیمکتنشینی مطلق به یک حسرت بزرگ تبدیل میشود. در تاریخ تیم ملی اسپانیا، ستارههای نامدار و بزرگی بودهاند که با وجود قرار گرفتن در لیست نهایی ماتادورها، هرگز فرصت لمس توپ را پیدا نکردند. از بدشانسیهای عجیب و غریب گرفته تا ثبات بیچونوچرای دروازهبانان فیکس، همگی دست به دست هم دادند تا این قابهای ماندگار، بدون حتی یک دقیقه بازی در جام جهانی بسته شوند.
سانتیاگو کانیزارس (۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲)
او برای سه دوره جام جهانی به تیم ملی دعوت شد، بدون اینکه حتی یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا کند؛ او در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ یک نیمکتنشین محض بود. کانیزارس در سال ۲۰۰۲ به عنوان دروازهبان اول و اصلی اسپانیا به اردو آمد، اما یک مصدومیت سوررئال و عجیب در پا به دلیل شکستن شیشه ادکلن چند روز قبل از بازی افتتاحیه، او را بدون انجام حتی یک دقیقه بازی، کاملاً از تورنمنت کنار زد.
خولن لوپتگی (۱۹۹۴)
او که به عنوان دروازهبان سوم به تیم ملی دعوت شده بود، جام جهانی را به طور کامل در سایه زوبیزارتا و کانیزارس تجربه کرد و هرگز شانسی برای انجام بازی رسمی در این رقابتها به دست نیاورد.
تونی خیمنز (۱۹۹۸)
این سنگربان نیز به عنوان دروازهبان سوم به اردو فراخوانده شد و در جام جهانیای که اسپانیا حتی نتوانست از مرحله گروهی آن صعود کند، فرصتی برای بازی به دست نیاورد.
انریکه رومرو (۲۰۰۲)
او به عنوان مدافع چپ ذخیره، در جام جهانی کره و ژاپن به دلیل رقابت بسیار شدید در پست خودش و البته تصمیمات تاکتیکی کادر فنی، حتی یک دقیقه هم به میدان نرفت.
آندرس بالوپ (۲۰۰۲)
دروازهبان سوم لاروخا در آن رقابتها، به دلیل سلطه مطلق و بیچونوچرای ایکر کاسیاس در خط دروازه، هیچ فرصتی برای بازی کردن در این تورنمنت پیدا نکرد.
پپه رینا (۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸)
چهار دوره حضور در جام جهانی بدون انجام حتی یک دقیقه بازی، اما با یک نقش کلیدی و حیاتی در خارج از مستطیل سبز؛ او رهبر رختکن و یکی از بزرگترین متحدکنندههای گروه برای یک نسل کامل از فوتبال اسپانیا بود.
ویکتور والدز (۲۰۱۰)
او در شرایطی به جام جهانی آفریقای جنوبی رسید که یکی از بهترین دروازهبانان آن روزهای فوتبال جهان بود، اما فیکس بودن بیچونوچرای ایکر کاسیاس در تورنمنتی که با قهرمانی اسپانیا همراه شد، او را بدون کمترین شانس برای بازی روی نیمکت نگه داشت.
رائول آلبیول (۲۰۱۰، ۲۰۱۴)
این مدافع برای دو دوره جام جهانی به تیم ملی دعوت شد اما نتوانست حتی یک دقیقه بازی کند؛ در سال ۲۰۱۰ مصدومیت در طول تورنمنت او را از شرایط بازی دور کرد و در سال ۲۰۱۴ نیز رقابت شدید در خط دفاعی و عدم چرخش در ترکیب، مسیر او را مسدود کرد.
داوید دخیا (۲۰۱۴)
در اوج دوران ظهورش به عنوان یکی از آیندهدارترین دروازهبانان اسپانیا، او در برزیل به دلیل اعتماد کامل دلبوسکه به کاسیاس فرصت بازی پیدا نکرد؛ جام جهانیای که با حذف زودهنگام و عدم چرخش در ترکیب برای ماتادورها به پایان رسید.
کپا آریزابالاگا (۲۰۱۸)
دروازهبان سوم اسپانیا در جام جهانی روسیه، به دلیل جایگاه مستحکم و بدون رقیب دهخیا در ترکیب اصلی و عدم استفاده مربیان از سیستم چرخشی، در حسرت بازی ماند.
سائول نیگز (۲۰۱۸)
یکی از غافلگیرکنندهترین کیسهای این لیست؛ او در روزهای اوج خود به روسیه آمد اما در برنامههای کادر فنی جایی نداشت و با وجود درخشش در فصل ماقبل جام جهانی، بدون حتی یک دقیقه بازی تورنمنت را ترک کرد.
آلوارو اودریوزولا (۲۰۱۸)
این مدافع راست هجومی، در چرخهای که پشت سر دانی کارواخال و ناچو قرار گرفته بود، حتی یک دقیقه هم بازی نکرد؛ آن هم در تیمی که در طول آن تورنمنت به ندرت دست به تغییر در ترکیب خود میزد.
روبرت سانچز (۲۰۲۲)
او که به عنوان دروازهبان ذخیره در قطر حضور داشت، در تورنمنتی که اونای سیمون در تمامی مسابقات آن فیکس بود و تیم دست به تغییر دروازهبانان خود نزد، شانسی برای بازی پیدا نکرد.
داوید رایا (۲۰۲۲)
دروازهبان سوم ماتادورها در جام جهانی قطر، به دلیل اعتماد مطلق کادر فنی به اونای سیمون و عدم ایجاد هرگونه تغییر در خط دروازه، نتوانست دبیو در جام جهانی را تجربه کند.
منبع: AS