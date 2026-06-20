خط و نشان پدیده برزیل برای آنچلوتی

به گزارش ایلنا، تمامی مردم برزیل یک‌صدا خواستار حضور اندریک در زمین بودند و کارلو آنچلوتی بالاخره به این خواسته گوش داد. این نابغه اهل تاگواتینگا اولین دقایق بازی خود در جام جهانی را در یک بازی درخشان تجربه کرد. او به عنوان یار تعویض وارد زمین شد و جریان مسابقه را به طور کامل متحول کرد؛ او حتی گلی به ثمر رساند که اگرچه مردود شد، اما حسی شبیه به یک افتخار خالص را به همراه داشت.

او اهداف بزرگی در سر دارد و می‌خواهد به یک بازیکن فیکس تبدیل شود، اما در عین حال پاهایش را روی زمین نگه می‌دارد. اولویت اصلی او کمک به برزیل در مسیر رسیدن به ششمین ستاره قهرمانی است.

او در گفتگو با رسانه‌های حاضر در استادیوم لینکولن فایننشال فیلد گفت: «من بسیار خوشحالم. خدا به من گفت که در زندگی‌ام کارهای خارق‌العاده‌ای انجام خواهم داد. پا گذاشتن به زمین و به ثمر رساندن گلی که بعداً مردود اعلام شد... اما برای من، در اعماق قلبم، این گلی بود که ارزش بسیار زیادی داشت.»

با هر بار لمس توپ توسط این بازیکن، هواداران او را تشویق می‌کردند و به وجد می‌آمدند. او امید بزرگ ملتی است که رویای بالا بردن دوباره جام قهرمانی مسابقات را در سر می‌پروراند. با این حال، در فدراسیون فوتبال برزیل (CBF) آن‌ها رویکردی آرام و صبورانه را حفظ می‌کنند؛ زمان او فرا خواهد رسید، او بازیکن مهمی خواهد بود، اما باید صبور باشد.

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او در خصوص هواداران حاضر در فیلادلفیا گفت: «من همچنین می‌خواهم از هواداران برزیلی تشکر کنم، مردمی که از برزیل به ایالات متحده آمده‌اند تا از تیم ملی حمایت کنند. این گروهی است که فقط بازیکنانی که مشتاق مبارزه، بازی کردن، حضور در زمین و کمک به تیم هستند، باید در آن حضور داشته باشند.»

او درباره سیستم چرخشی تیم افزود: «من فکر می‌کنم هرکسی که در ترکیب قرار بگیرد به تیم کمک خواهد کرد و چیز متفاوتی را به گروه اضافه می‌کند. من هر روز تلاش می‌کنم، کارهایم را به درستی انجام می‌دهم و هر روز به خودم فشار می‌آورم تا وقتی فرصت فراهم شد، آماده باشم و بتوانم کاری را که همیشه در تیم ملی انجام داده‌ام انجام دهم: بازی کردن در هر مسابقه به گونه‌ای که انگار آخرین بازی من است.»

این پدیده جوان در مورد ادامه دادن به روند پیشرفت خود گفت: «این کاری است که من انجام خواهم داد، من اجازه نخواهم داد هیچ فرصتی از دستم برود.»

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