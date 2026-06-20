دلجویی هری مگوایر از هواداران در نیویورک
ستاره خطخورده توخل، میدان تایمز را قرق میکند
هری مگوایر، مدافع باسابقه تیم ملی انگلیس که به شکلی غیرمنتظره توسط توماس توخل از لیست مسافران جام جهانی ۲۰۲۶ خط خورد، با حضور در میدان تایمز نیویورک و شرکت در یک رویداد تبلیغاتی و توزیع برچسبهای مسابقات، با استقبال پرشور هواداران روبرو شد.
به گزارش ایلنا، هری مگوایر در حالی که تیم ملی کشورش بدون او در جام جهانی به میدان میرود، در خیابانهای نیویورک در حال توزیع برچسبهای مربوط به این مسابقات دیده شده است. این اتفاق در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، به تصویر کشیده شده است.
مگوایر که به دلیل عدم دعوت به تیم ملی در این مسابقات غایب است، در ایالات متحده برای شرکت در برنامه ویژهای به نام «بقیه فوتبال» که توسط گری لینهکر، بازیکن سابق انگلیسی، اجرا میشود، حضور دارد. در ویدئو، جوانان حاضر در محل از دیدن او شگفتزده شده و صفی برای گرفتن عکس با این مدافع تشکیل میدهند.
مگوایر بخشی از لیستی از بازیکنان مشهور است که به طور غیرمنتظرهای برای حضور در جام جهانی دعوت نشدهاند. او در این باره ابراز شگفتی کرده و گفت: «واقعا ناراحت شدم. فکر میکردم که کارهای کافی برای حضور در گروه انجام دادهام و میتوانم به تیم کمک کنم.»
سرمربی تیم ملی انگلیس، توماس توخل، در توضیح این انتخابها به فشار عاطفی ناشی از تصمیمات اشاره کرده و گفت که در انتخاب بازیکنان، به ارتباط گروهی و انسجام تیم اهمیت داده است. او افزود: «تصمیمگیریها دشوار بود، اما کسی باید این کار را انجام میداد.»
مگوایر همچنین در یک تماس ویدیویی از توخل خبر عدم دعوتش را دریافت کرده و درباره این مکالمه گفت: «این یک گفتوگوی بسیار ناخوشایند بود. وقتی پیام آمد که میخواهد با من صحبت کند، بلافاصله احساس ناامیدی کردم.»