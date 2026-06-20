نمرات بازیکنان اسکاتلند
لبه تیغ جام جهانی برای ارتش تارتان
تیم ملی اسکاتلند در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نمایشی ناامیدکننده و شکست تلخ ۱ بر ۰ مقابل مراکش، در آستانه حذف قرار گرفت تا برای زنده نگه داشتن شانس صعود، چارهای جز گرفتن امتیاز از برزیل قدرتمند نداشته باشد.
به گزارش ایلنا، ارتش تارتان تنها پس از گذشت ۷۰ ثانیه از جریان مسابقه، در بهت و سکوت سنگینی فرو رفت؛ جایی که اسماعیل صیباری با یک پاس چیپ و عالی پشت مدافعان صاحب توپ شد و با یک شوت مهارنشدنی از زاویهای بسته، توپ را به کنج بالایی دروازه فرستاد.
اسکاتلند در پاسخ به این گل حرف چندانی برای گفتن نداشت و در طول مسابقه حتی موفق به ثبت یک شوت در چارچوب هم نشد. از سوی دیگر، مراکش میتوانست در همان نیمه اول توسط بلال الخنوس اختلاف را به دو گل برساند، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.
در آغاز نیمه دوم، جان مکگین اعتقاد داشت که پس از برخورد شدید در محوطه جریمه حریف باید یک پنالتی برای اسکاتلند اعلام میشد، اما داور مسابقه دستور به ادامه بازی داد و تصمیم او توسط اتاق VAR نیز تایید شد. بلافاصله پس از این صحنه، مراکشیها روی یک ضدحمله سریع تا آستانه گلزنی پیش رفتند که شوت صیباری پس از برخورد به مدافعان به تیرک افقی دروازه اصابت کرد و انگوس گان نیز روی کرنر حاصل از این صحنه، مجبور به واکنش و یک سیو تماشایی شد.
شاگردان استیو کلارک به هیچ وجه توانایی باز کردن خط دفاعی حریف را نداشتند و شوت رایان کریستی در اواسط نیمه دوم که روی یک موقعیت نصفه و نیمه به دست آمده بود، با اختلاف فراوان از بالای دروازه به بیرون رفت. در اواخر مسابقه نیز اسکاتلندیها بار دیگر پس از سرنگون شدن اسکات مکتامینی در محوطه جریمه، به شدت به تصمیم داور اعتراض کردند و معتقد به پنالتی بودند که این بار هم با بیاعتنایی قاضی میدان روبرو شدند.
این نتیجه ناامیدکننده به این معنی است که اسکاتلند برای زنده نگه داشتن شانسهای خود، در دیدار پایانی و هولناک مرحله گروهی مقابل برزیل، محکوم به کسب حداقل یک امتیاز خواهد بود.
نمرات بازیکنان تیم ملی اسکاتلند
خط دروازه و مدافعان
انگوس گان (۶/۱۰): نمیتوان از این دروازهبان خرده گرفت؛ چرا که او با ثبت چند سیو بزرگ و نجاتبخش، تیمش را تا پایان در مسابقه نگه داشت. روی گل دریافتی هیچ کاری از دستش برنمیآمد.
جک هندری (۶/۱۰): با یک توپربایی و مداخله به موقع، شوت صیباری را به تیرک دروازه فرستاد. او بدون شک یکی از بهترین بازیکنان تیمش در این شب تلخ بود.
گرنت هانلی (۵/۱۰): پاسهای قابل قبولی داد اما در برخی از صحنهها، سن و سال بالا و ۳۴ سالگی او کاملاً به چشم میآمد.
کیران تیرنی (۵/۱۰): در کارهای دفاعی تمام تلاش خود را به کار بست، اما در نیمه دوم به دلیل مصدومیت شدید مجبور به ترک زمین شد.
خط میانی
ناتان پترسون (۵/۱۰): نتوانست تاثیرگذاری چندانی در بخش تهاجمی تیم و در یکسوم دفاعی مراکش داشته باشد.
ایان کریستی (۴/۱۰): در نبردهای فیزیکی خط میانی کاملاً مغلوب شد و تنها موقعیت جدی اسکاتلند را هم با بیدقتی به آسمان کوبید.
لوئیس فرگوسن (۶/۱۰): او در بیشتر صحنهها تحت تاثیر بازی درخشان ایوب بوعدی قرار گرفت؛ با این حال در زمین بسیار پرجنبوجوش ظاهر شد، هرچند که دوندگی او در نهایت عایدی برای تیمش نداشت.
جان مکگین (۴/۱۰): اسکاتلند به کیفیت بسیار بالاتری از ستاره استون ویلا نیاز داشت؛ هافبکی که در این مسابقه پاسهای اشتباه زیادی داد و در دوئلهای فردی کاملاً کم آورد.
اندی رابرتسون (۵/۱۰): بازی را در پست وینگبک آغاز کرد اما نتوانست به اندازه کافی در حملات شرکت کند و در کارهای دفاعی نیز اسیر حرکات خطرناک اشرف حکیمی شده بود.
خط حمله
اسکات مکتامینی (۵/۱۰): در حفظ و مالکیت توپ بسیار بیدقت عمل کرد و به نوعی در فضای میان خط هافبک و حمله سردرگم بود، هرچند که مثل همیشه باانرژی و پرتوان دوید.
چه آدامز (۴/۱۰): در خط حمله کاملاً تنها و ایزوله شده بود و توپ مناسبی به او نرسید؛ موضوعی که در آمار ۱۱ لمس توپ او قبل از تعویض شدن، به وضوح دیده میشود.
بازیکنان تعویضی و سرمربی
بن گانون-دوک (۵/۱۰): با ورودش به زمین باانگیزه و روشن نشان داد، اما در موقعیتهای هجومی از آرامش و تمرکز کافی بهره نمیبرد.
کنی مکلین (۵/۱۰): تلاش خود را در زمین انجام داد اما برای تغییر روند بازی، به کیفیت و خلاقیت بیشتری با توپ نیاز داشت.
لیندون دایکز (۴/۱۰): پس از ورودش به زمین به عنوان یار جانشین، به ندرت پا به توپ شد و نتوانست کار خاصی انجام دهد.
آنتونی رالستون (بدون نمره): در اواخر مسابقه برای تقویت جناح راست خط دفاعی به زمین فرستاده شد.
راس استوارت (بدون نمره): زمان بسیار کوتاهی در زمین حضور داشت و فرصتی برای تاثیرگذاری در خط حمله پیدا نکرد.
استیو کلارک (۴/۱۰): یک بازی بسیار ناامیدکننده از تیم او در مسابقهای که احتمالاً خودش پیش از جام روی کسب مساوی در آن حساب باز کرده بود. شاگردان او اصلاً در حد و اندازههای این دیدار ظاهر نشدند. آنها برای گرفتن نتیجه مقابل برزیل، قطعاً باید کیفیتی کاملاً متفاوت را به نمایش بگذارند.
منبع: گل