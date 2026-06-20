برزیل 3 - 0 هائیتی ؛ پیروزی بی دردسر شاگردان آنچلوتی

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال برزیل که با تساوی برابر مراکش در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با انتقادهای زیادی روبرو شده بود، از ساعت 4 بامداد امروز (شنبه 30 خرداد به وقت تهران) برابر هائیتی قرار گرفت و با نتیجه 3 بر صفر به برتری دست یافت.

متئوس کونیا (23 و 36)، وینیسیوس جونیور (3+45) موفق به گلزنی برای برزیل شدند. برزیل دو بار توسط رافینیا و اندریک هم به گل رسید که هر دو گل آفساید اعلام شد.

با وجود اینکه این پیروزی، برزیل را برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی نزدیک کرد، خبر بدی هم برای کارلو آنجلوتی سرمربی برزیلی‌ها همراه داشت، جایی که رافینیا ستاره این تیم دقیقه 40 بازی مصدوم شد و جای خود را به بازیکن دیگری داد.

شاگردان آنجلوتی با این پیروزی و کسب 4 امتیاز در صدر جدول گروه C ایستادند، مراکش با همین امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفت. اسکاتلند با 3 امتیاز در جایگاه سوم است و هائیتی نیز بدون امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

برزیلی‌ها در حالی باید پنجشنه 4 تیرماه برای بازی سوم برابر اسکاتلند آماده شوند که رونالدو و رونالدینیو دو بازیکن افسانه‌ای و سابق آنها از نزدیک نظاره‌گر بازی تیم‌شان مقابل هائیتی بودند. همچنین جانی اینفانتینو رئیس فیفا هم تماشاگر ویژه این بازی بود.

در این دیدار خبری از دوکنز نازون، مهاجم استقلال در ترکیب هائیتی نبود.

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