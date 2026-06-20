آخرین وضعیت دییونگ برای بازی با سوئد
سرمربی تیم ملی هلند اعلام کرد که وضعیت فیزیکی دییونگ برای دیدار با سوئد مشخص نیست و این بازیکن به دلیل احساس ناراحتی در ناحیه شکم ممکن است نتواند در این بازی شرکت کند.
به گزارش ایلنا، رونالد کومن در کنفرانس خبری پیش از بازی با سوئد در دومین دیدار گروه F جام جهانی، به قدرت خط حمله حریف اشاره کرد و گفت: «ما از بازیکنان سوئد نمیترسیم. آنها بازیکنان فوقالعادهای هستند و باید ببینیم چگونه با آنها مقابله کنیم. سوئد در بازی قبلی خود عملکرد خوبی داشت و ما باید به کل تیم آنها توجه کنیم.»
تیم ملی هلند پس از تساوی ۲-۲ در بازی اول خود مقابل ژاپن، به مصاف سوئد میرود که در دیدار قبلیاش توانست تونس را با نتیجه ۵-۱ شکست دهد. کوئمن افزود: «سوئد یک پیروزی بزرگ به دست آورد و تیم خطرناکی است. ما نتوانستیم در بازی اول پیروز شویم و فردا این بازی برای ما بسیار مهم است.»
سرمربی هلند درباره ترکیب تیمش در این بازی گفت که ممکن است تغییراتی در ترکیب اصلی ایجاد کند، اما به جزئیات اشاره نکرد. او همچنین درباره وضعیت ممفیس دیپای گفت: «نمیدانم آیا ممفیس در ترکیب اصلی خواهد بود یا نه، اما همه بازیکنان آماده هستند.»
یکی از نگرانیهای کومن، وضعیت فیزیکی فرنکی دییونگ است که به دلیل ناراحتی در ناحیه شکم در هالهای از ابهام قرار دارد. او در این باره گفت: «فرنکی احساس ناراحتی در ناحیه شکم دارد.»