حمله هواداران به حکیمی در بازی با اسکاتلند بعد از خبر تجاوز!
در حالی که خبر محاکمه مدافع پاریسنژرمن به اتهام تجاوز جنسی منتشر شده، هواداران اسکاتلند در جریان بازی تیم ملی کشورشان با مراکش در جام جهانی، به هر بار لمس توپ توسط حکیمی واکنش منفی نشان دادند.
به گزارش ایلنا، حکیمی در دومین روز از جام جهانی در فاکسبرگ به میدان رفت و هواداران اسکاتلندی از همان ابتدا با سوتزنی به او اعتراض کردند. این رفتار هواداران به دنبال اعلام خبر محاکمه او به خاطر اتهام تجاوز جنسی شدت گرفت.
دادگاه تجدیدنظر ورسای در بیانیهای اعلام کرد که شواهد کافی برای محاکمه حکیمی وجود دارد و او باید در دادگاه جنایی حاضر شود. این خبر باعث ایجاد تنش در جو بازی و واکنشهای منفی هواداران اسکاتلند شد.
مراکش موفق شد در این دیدار در نهایت به برتری دست یافته و جواز صعود به مرحله بعدی را دریافت کرد. آنها در آخرین بازی مرحله گروهی هائیتی خواهند رفت.