به گزارش ایلنا، پیرروت در مصاحبه‌ای با یک رسانه اسپانیایی گفت: «رشد در هایتی آسان نبود. برای بقا باید از خیلی چیزها عبور می‌کردم.» او به یاد می‌آورد که چگونه برای بازی فوتبال از سنگ به عنوان توپ استفاده می‌کرد و این کار باعث آسیب به پاهایش می‌شد.

این مهاجم ۳۱ ساله همچنین افزود: «این تجربیات به من آموخت که باید قدر هر لحظه‌ای را بدانم، زیرا می‌دانم از کجا آمده‌ام.» او با اشاره به افتخار والدینش از موفقیت‌هایش، ابراز خوشحالی کرد که توانسته است آنها را خوشحال کند و به آرزویش برای بازی در جام جهانی دست یابد.

پیرروت که هم‌اکنون در تیم ریزه‌اسپور ترکیه بازی می‌کند، با امیدواری به آینده، به دنبال ارائه بهترین عملکرد خود در این رقابت بزرگ است.

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