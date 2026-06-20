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فرانتزدی پیرروت: زندگی و بقا در هاییتی آسان نبود، باید از خیلی چیزها عبور می‌کردم

فرانتزدی پیرروت: زندگی و بقا در هاییتی آسان نبود، باید از خیلی چیزها عبور می‌کردم
کد خبر : 1801591
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فرانتزدی پیرروت، مهاجم تیم ملی هایتی، در آستانه بازی با برزیل در جام جهانی، از چالش‌های دوران کودکی‌اش در کشورش صحبت کرد. او با بیان خاطرات تلخ و شیرینش، نشان داد که چگونه عشق به فوتبال به او کمک کرده تا از شرایط سخت زندگی عبور کند.

به گزارش ایلنا، پیرروت در مصاحبه‌ای با یک رسانه اسپانیایی گفت: «رشد در هایتی آسان نبود. برای بقا باید از خیلی چیزها عبور می‌کردم.» او به یاد می‌آورد که چگونه برای بازی فوتبال از سنگ به عنوان توپ استفاده می‌کرد و این کار باعث آسیب به پاهایش می‌شد.

این مهاجم ۳۱ ساله همچنین افزود: «این تجربیات به من آموخت که باید قدر هر لحظه‌ای را بدانم، زیرا می‌دانم از کجا آمده‌ام.» او با اشاره به افتخار والدینش از موفقیت‌هایش، ابراز خوشحالی کرد که توانسته است آنها را خوشحال کند و به آرزویش برای بازی در جام جهانی دست یابد.

پیرروت که هم‌اکنون در تیم ریزه‌اسپور ترکیه بازی می‌کند، با امیدواری به آینده، به دنبال ارائه بهترین عملکرد خود در این رقابت بزرگ است.

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