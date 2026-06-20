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الجزایر بیخیال لیونل مسی نمی‌شود: شکایت به فیفا

الجزایر بیخیال لیونل مسی نمی‌شود: شکایت به فیفا
کد خبر : 1801587
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الجزایر پس از بازی جنجالی با آرژانتین، شکایت خود را به فیفا ارسال کرده است. این شکایت به دلیل عدم صدور کارت قرمز برای لیونل مسی به خاطر خطای خطرناک او بر روی بازیکن الجزایری مطرح شده است.

به گزارش ایلنا، در دیدار اخیر که در آن مسی با زدن هت‌تریک درخشید، یک صحنه جنجالی نیز به وجود آمد. مسی در دقیقه ۳۱ بازی، با نپوشاندن پاهایش به ساق پای عیسی ماندی، بازیکن الجزایری، موجب اعتراضات زیادی شد. داور این صحنه را نادیده گرفت و حتی VAR نیز تصمیم به مداخله نگرفت.

این در حالی است که مسی با این عملکرد، به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی شناخته شد و موفق شد رکورد میروسلاو کلوزه را بشکند. الجزایر در شکایت خود به این نکته اشاره کرده که "تکلی که مسی انجام داد، به وضوح یک کارت قرمز را می‌طلبید" و همچنین به دو حادثه دیگر با ضربه آرنج اشاره کرده که مربوط به الکسیس مک‌آلیستر است.

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