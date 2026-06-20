خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیدواری سرمربی جدید تونس از نتایج کشورهای آفریقایی در جام جهانی

امیدواری سرمربی جدید تونس از نتایج کشورهای آفریقایی در جام جهانی
کد خبر : 1801586
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی جدید تونس به دنبال ایجاد تغییرات سریع در تیمش است. هروه رنار، که به تازگی به این سمت منصوب شده، امیدوار است با الهام از نتایج مثبت کشورهای آفریقایی، تیمش را به موفقیت برساند.

به گزارش ایلنا، رنار که جانشین صبری لموشی شده، پس از شکست سنگین ۵-۱ برابر سوئد، به سرعت به جمع بازیکنان جدیدش پیوسته تا شانس تونس در جام جهانی را نجات دهد. او در کنفرانس خبری پیش از دیدار با ژاپن گفت: «این یک چالش فوق‌العاده است و ما باید بر روی اصول اولیه تمرکز کنیم.»

این مربی فرانسوی که در سال ۲۰۲۲ با عربستان سعودی موفق به شکست آرژانتین شد و در سال ۲۰۱۲ قهرمان جام ملت‌های آفریقا با زامبیا بود، به خوبی با بازیکنان تونس آشناست. او همچنین بازی‌های دوستانه و مسابقات قبلی تونس در جام جهانی را زیر نظر داشته است.

رنار از نتایج کشورهای آفریقایی مانند کیپ‌ورد و جمهوری دموکراتیک کنگو الهام گرفته و تأکید کرد: «اگر تیم به خوبی سازماندهی شده باشد، امکان موفقیت وجود دارد. در حالی که تیم‌های بزرگ با چالش‌های بیشتری مواجه هستند، این موضوع به ما امید می‌دهد.»

او بر اهمیت کار گروهی و تلاش برای حفظ نظم در تیم تأکید کرد و گفت: «ما باید صفحه جدیدی را آغاز کنیم و برای هر توپ بجنگیم. این نه جادو است و نه معجزه، بلکه بسیار مهم است.»

در نهایت، رنار با لبخند و نگاهی مصمم افزود: «زمانی که همه فکر می‌کنند شما شکست خورده‌اید، باید انرژی لازم را پیدا کنید تا برخیزید و قدرت و شخصیت خود را نشان دهید.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی