به گزارش ایلنا، رونالدینیو که از روز گذشته در فیلادلفیا به سر می‌برد، در آستانه شروع بازی به یاد دیدار دوستانه‌ای که برزیل در آن با نتیجه ۶-۰ هائیتی را شکست داد، اشاره کرد و گفت: «امیدوارم امروز برزیل به یک پیروزی قانع‌کننده دست یابد. همه ما انتظار داریم که علاوه بر پیروزی، تیم به خوبی بازی کند.»

این ستاره برزیلی در ادامه افزود: «همه ما تجربه حضور در جام جهانی را داشته‌ایم و خوشحالم که بازیکنان جدید نیز این فرصت را دارند. اگر نتیجه بازی ۶-۰ باشد، عالی است.»

رونالدینیو در طول جام جهانی به فعالیت‌های بازاریابی در ایالات متحده و مکزیک مشغول بوده و در بازی‌های اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در دیدار نخست برزیل در این تورنمنت، او با ظاهری خاص و جذاب، مورد توجه پل پوگبا، ستاره فرانسوی، قرار گرفت.

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