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رونالدینیو: امیدوارم برزیل در برابر هائیتی به پیروزی قانع‌کننده‌ای دست یابد

رونالدینیو: امیدوارم برزیل در برابر هائیتی به پیروزی قانع‌کننده‌ای دست یابد
کد خبر : 1801584
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رونالدینیو ستاره سابق فوتبال برزیل، در بازی تیم ملی کشورش مقابل هائیتی در فیلادلفیا حضور یافت و از امیدواری خود برای یک نمایش خوب از تیم ملی صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، رونالدینیو که از روز گذشته در فیلادلفیا به سر می‌برد، در آستانه شروع بازی به یاد دیدار دوستانه‌ای که برزیل در آن با نتیجه ۶-۰ هائیتی را شکست داد، اشاره کرد و گفت: «امیدوارم امروز برزیل به یک پیروزی قانع‌کننده دست یابد. همه ما انتظار داریم که علاوه بر پیروزی، تیم به خوبی بازی کند.»

این ستاره برزیلی در ادامه افزود: «همه ما تجربه حضور در جام جهانی را داشته‌ایم و خوشحالم که بازیکنان جدید نیز این فرصت را دارند. اگر نتیجه بازی ۶-۰ باشد، عالی است.»

رونالدینیو در طول جام جهانی به فعالیت‌های بازاریابی در ایالات متحده و مکزیک مشغول بوده و در بازی‌های اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در دیدار نخست برزیل در این تورنمنت، او با ظاهری خاص و جذاب، مورد توجه پل پوگبا، ستاره فرانسوی، قرار گرفت.

 

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