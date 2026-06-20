حمله دبیرکل ایران به آمریکا در جام جهانی: این نقطه تاریک بازیهاست
تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ با چالشهای قابل توجهی روبرو شده است. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، این وضعیت را «یک فصل تاریک» در تاریخ این رقابتها توصیف کرده است.
به گزارش ایلنا، هدایتی مومبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، در پی شکایت از فیفا به دلیل «محدودیتها» در ورود تیم به ایالات متحده، از شرایط نامناسبی که برای این تیم ایجاد شده، انتقاد کرد. تیم ملی ایران از آغاز این تورنمنت در شهر تیخوانا مکزیک مستقر شده و به دلیل عدم دریافت ویزا برای دوازده نفر از اعضای کادر خود، احساس میکند که مورد بیاحترامی قرار گرفته است.
مومبینی در حاشیه تمرین تیم در تیخوانا گفت: «این واقعاً یک کمبود فیرپلی است و قوانین و استانداردهای فیفا را رعایت نمیکند.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که تیم ایران تنها یک روز قبل از هر یک از سه بازی خود مجاز به ورود به ایالات متحده است، در حالی که این زمان باید دو روز باشد. این موضوع به گفته او، مانع از آمادهسازی مناسب تیم برای بازی روز یکشنبه مقابل بلژیک میشود.
این در حالی است که مسئولان آمریکایی مدعیاند که این شرایط از قبل با تیم ایران و فیفا توافق شده بوده است. اندرو جیولیانی، مدیر گروه کار سازماندهی جام جهانی در کاخ سفید، در یک کنفرانس خبری گفت: «این موضوع از هفتهها پیش با تیم ایرانی و فیفا مورد بحث قرار گرفته است.»
با این حال، او به امکان انجام تغییرات برای بازی سوم ایران در سیاتل در تاریخ ۲۶ ژوئن اشاره کرد و گفت: «ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که فیرپلی در زمین رعایت شود.»
در نهایت، با توجه به قوانین رسمی این جام جهانی، ورود تیمها به ایالات متحده باید طبق برنامهریزیهای مشخص انجام شود و این وضعیت به عنوان یک استثنا در نظر گرفته میشود.