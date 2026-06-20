اسکاتلند 0 - 1 مراکش ؛ غرش شیرهای اطلس در بوستون

تیم‌های ملی فوتبال اسکاتلند و مراکش در دومین دیدار خود از گروه C جام جهانی 2026، از ساعت 01:30 بامداد امروز (شنبه - به وقت تهران) در ورزشگاه ژیلت شهر بوستون به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر مراکش به پایان رسید.

مراکش از همان سوت آغاز مسابقه بازی تهاجمی خود را در دستور کار قرار داد و در دقیقه 2 روی پاس زیبای براهیم دیاز و ضربه غیرقابل مهار اسماعیل صیباری موفق به گشودن دروازه اسکاتلند شد. خرید جدید بایرن مونیخ که در دیدار قبلی برابر برزیل نیز موفق به گلزنی شده بود، این بار پس از 69 ثانیه سریع‌ترین گل جام جهانی 2026 را به نام خود ثبت کرد.

در ادامه تلاش دو تیم برای رسیدن به دروازه یکدیگر ثمری نداشت و تنها مراکش در دقیقه 32 می‌توانست توسط بلال الخنوس به گل دوم دست پیدا کند، اما ضربه این بازیکن از داخل محوطه جریمه و در موقعیتی تک‌به‌تک از بالای دروازه به بیرون رفت.

اسکاتلند نیمه دوم را هجومی‌تر آغاز کرد، اما این مراکش بود که در 10 دقیقه ابتدایی این نیمه دو فرصت مناسب گلزنی توسط اسماعیل صیباری و بلال الخنوس به دست آورد که تیر دروازه و آنگوس گان، سنگربان اسکاتلند، مانع از باز شدن دوباره دروازه این تیم شدند. اسکاتلند نیز در دقیقه 63 صاحب یک موقعیت گلزنی شد، اما ضربه رایان کریستی از پشت محوطه جریمه با اختلافی اندک از بالای دروازه یاسین بونو به بیرون رفت.

تلاش‌های اسکاتلند برای فرار از شکست در ادامه بی‌نتیجه ماند و این تیم نتوانست موقعیت جدی یا ضربه‌ای در چارچوب دروازه مراکش ایجاد کند. در نهایت شیرهای اطلس پس از توقف برزیل در دیدار نخست، در دومین مسابقه خود به سه امتیاز ارزشمند دست یافتند و با چهار امتیاز مسیر صعودشان از این گروه را هموار کردند. اسکاتلند نیز پس از برتری مقابل هائیتی در بازی نخست، با سه امتیاز به دیدار سرنوشت‌ساز برابر برزیل در هفته پایانی خواهد رفت.

ایلگیز تانتاشف، داور ازبکستانی، قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و به عیسی دیوپ از مراکش و اندرو رابرتسون از اسکاتلند کارت زرد نشان داد.

در دیگر دیدار این گروه، تیم‌های ملی فوتبال برزیل و هائیتی از ساعت 04:00 بامداد امروز به مصاف هم خواهند رفت.

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