به گزارش ایلنا، سرمربی ساحل عاج، امرسه فائه، در کنفرانس خبری پیش از بازی با آلمان، پیامی قاطعانه را به حریف خود ارسال کرد و بر عزم تیمش تأکید کرد. او گفت: «نمی‌آییم تا بازی آلمانی‌ها را تماشا کنیم، می‌آییم تا آنها را ببریم.»

این دو تیم با کسب سه امتیاز از بازی‌های ابتدایی خود به این دیدار می‌رسند و برنده این مسابقه نه تنها به مرحله یک‌هشتم نهایی نزدیک‌تر خواهد شد، بلکه در رقابت برای صدرنشینی گروه E نیز پیشی خواهد گرفت.

فائه در ادامه تصریح کرد که تیمش به هیچ وجه به دنبال حفظ آبرو نیست و هدف اصلی آنها کسب پیروزی است. او افزود: «ما می‌خواهیم با شش امتیاز به پایگاه خود در فیلادلفیا برگردیم و مطمئن باشیم که در صدر گروه خواهیم بود.»

سرمربی ساحل عاج همچنین تأکید کرد که تیمش سبک بازی خود را در برابر آلمان تغییر نخواهد داد و به اصولی که آنها را به قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۳ رسانده، پایبند خواهد ماند. او گفت: «ما نمی‌خواهیم به خاطر بازی با آلمان تغییر کنیم. سعی خواهیم کرد بازی را کنترل کنیم و از نقاط قوت خود بهره‌برداری کنیم.»

آلمان با اعتماد به نفس بالا به این دیدار می‌آید، چرا که در بازی اول خود با نتیجه ۷-۱ مقابل کوراسائو پیروز شده است. در حالی که ساحل عاج با یک پیروزی ۱-۰ برابر اکوادور به این دیدار می‌رسد.

فائه همچنین اعلام کرد که تنها غایب تیم، اوان ندی‌کا خواهد بود که هنوز به شرایط بازی نرسیده است.

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