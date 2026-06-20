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خط و نشان جنجالی ساحل عاج علیه آلمان: برای تماشای شما نمی‌آییم

خط و نشان جنجالی ساحل عاج علیه آلمان: برای تماشای شما نمی‌آییم
کد خبر : 1801580
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ساحل عاج با روحیه‌ای بالا پس از پیروزی برابر اکوادور به مصاف آلمان می‌رود و در تلاش است تا صعود خود به مرحله بعدی را قطعی کند.

به گزارش ایلنا، سرمربی ساحل عاج، امرسه فائه، در کنفرانس خبری پیش از بازی با آلمان، پیامی قاطعانه را به حریف خود ارسال کرد و بر عزم تیمش تأکید کرد. او گفت: «نمی‌آییم تا بازی آلمانی‌ها را تماشا کنیم، می‌آییم تا آنها را ببریم.»

این دو تیم با کسب سه امتیاز از بازی‌های ابتدایی خود به این دیدار می‌رسند و برنده این مسابقه نه تنها به مرحله یک‌هشتم نهایی نزدیک‌تر خواهد شد، بلکه در رقابت برای صدرنشینی گروه E نیز پیشی خواهد گرفت.

فائه در ادامه تصریح کرد که تیمش به هیچ وجه به دنبال حفظ آبرو نیست و هدف اصلی آنها کسب پیروزی است. او افزود: «ما می‌خواهیم با شش امتیاز به پایگاه خود در فیلادلفیا برگردیم و مطمئن باشیم که در صدر گروه خواهیم بود.»

سرمربی ساحل عاج همچنین تأکید کرد که تیمش سبک بازی خود را در برابر آلمان تغییر نخواهد داد و به اصولی که آنها را به قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۳ رسانده، پایبند خواهد ماند. او گفت: «ما نمی‌خواهیم به خاطر بازی با آلمان تغییر کنیم. سعی خواهیم کرد بازی را کنترل کنیم و از نقاط قوت خود بهره‌برداری کنیم.»

آلمان با اعتماد به نفس بالا به این دیدار می‌آید، چرا که در بازی اول خود با نتیجه ۷-۱ مقابل کوراسائو پیروز شده است. در حالی که ساحل عاج با یک پیروزی ۱-۰ برابر اکوادور به این دیدار می‌رسد.

فائه همچنین اعلام کرد که تنها غایب تیم، اوان ندی‌کا خواهد بود که هنوز به شرایط بازی نرسیده است.

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