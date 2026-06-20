ستارههای بارسلونا و درخواست برای جذب ستاره جذاب
بازیکنان تیم فوتبال بارسلونا به شدت از جذب ژولیان آلوارز حمایت کرده و او را گزینهای مناسب برای تقویت خط حمله میدانند. این مهاجم آرژانتینی به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی برای فصل آینده مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، مدیران بارسلونا به این نتیجه رسیدهاند که آلوارز، مهاجم تیم اتلتیکو، میتواند به سطح کیفی این تیم قهرمان لالیگا بیفزاید. با توجه به قرارداد او با اتلتیکو که تا سال ۲۰۳۰ اعتبار دارد و بند فسخ عجیب او توسط اتلتیکو مادرید، جذب او چالشبرانگیز خواهد بود، اما حمایت بازیکنان بارسا میتواند به این انتقال کمک کند.
گابی، دنی اولمو، پاو کوبارسی، رونالد آراخو و مارک برنال از جمله بازیکنانی هستند که به صراحت از آلوارز حمایت کردهاند. گابی در مصاحبهای عنوان کرد: «اگر بخواهم یک بازیکن از جام جهانی انتخاب کنم، بدون شک به ژولیان آلوارز اشاره میکنم.» او به شدت به کیفیت و رقابتطلبی این بازیکن ارج نهاد.
پاو کوبارسی نیز در چندین نوبت از آلوارز تمجید کرده و گفت: «او یک بازیکن فوقالعاده است و همه میدانند که چقدر خوب است.» دنی اولمو نیز در این راستا اظهار داشت: «هر چیزی که به افزایش سطح تیم کمک کند، همیشه خوشآمد است.»
رونالد آراخو با صراحت بیشتری گفت: «آلوارز یکی از آن مهاجمان است که در هر لحظه از بازی شما را به چالش میکشد. او کیفیت و شخصیت بالایی دارد و همیشه برای تیم کار میکند.» این نظرات نشاندهنده توافق عمومی در تیم بارسلونا درباره تواناییهای آلوارز است.
سرمربی تیم ملی اسپانیا، لوئیس دلا فوانته، نیز در مصاحبهای به تمجید از آلوارز پرداخت و گفت: «او بازیکنی است که به خوبی با فلسفه بارسلونا سازگار است و میتواند تأثیر زیادی در تیم داشته باشد.» این حمایتها نشان میدهد که آلوارز به عنوان یک گزینه جدی برای بارسلونا در فصل آینده مطرح است.