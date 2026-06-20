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سوئد در انتظار رویارویی با هلند: «آنها می‌توانند به شدت آسیب بزنند»

سوئد در انتظار رویارویی با هلند: «آنها می‌توانند به شدت آسیب بزنند»
کد خبر : 1801578
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پیروزی قاطع ۵-۱ سوئد برابر تونس، اعتماد به نفس زیادی به این تیم داده است، اما سرمربی سوئدی‌ها به شدت محتاط است. او می‌گوید: «هلند از سطح کاملاً متفاوتی برخوردار است، هم از نظر فردی و هم از نظر تیمی.»

به گزارش ایلنا، ویکتور لیندلوف، کاپیتان سوئد، با این نظر موافق است و می‌گوید: «ما از کسب سه امتیاز خوشحالیم، اما شنبه با یک حریف بسیار قوی روبرو خواهیم شد. این یک چالش سخت خواهد بود.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که هلند همیشه به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی جهان مطرح می‌شود و افزود: «این تیم در هر جام جهانی بازیکنان فوق‌العاده‌ای دارد.»

لیندلوف خطرات تیم هلند را به خوبی می‌شناسد و تأکید می‌کند: «اگر به آنها اجازه بدهید که مالکیت توپ را در دست بگیرند و فضای زیادی به آنها بدهید، می‌دانید که آنها می‌توانند به شدت آسیب بزنند. بنابراین باید به صورت فشرده بازی کنیم و در دفاع هیچ اشتباهی نکنیم.»

سرمربی سوئد، گراهام پاتر، از اکتبر ۲۰۲۵ هدایت تیم ملی را بر عهده دارد و اخیراً قراردادش را تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ تمدید کرده است. او با اشاره به پیروزی اخیر تیمش برابر تونس گفت: «هرچند که نمی‌توان از قبل پیش‌بینی کرد که یک بازی چگونه پیش خواهد رفت، اما این پیروزی اولین قدم خوبی بود. اما هنوز کارهای زیادی در پیش داریم.»

پاتر در ادامه به چالش‌های پیش رو اشاره کرد و گفت: «ما با حریفی از سطح کاملاً متفاوت روبرو هستیم. تیمی که از نظر کلاس و کیفیت، بزرگ‌ترین مدعی این گروه است. برای کسب شانس موفقیت، باید بهتر از بازی برابر تونس عمل کنیم.»

لیندلوف همچنین به رویارویی با دنیل مالن، بازیکن هلند، اشاره کرد و گفت: «او بازیکن فوق‌العاده‌ای است و اگر شنبه در ترکیب باشد، کار سختی خواهیم داشت. او یکی از آن بازیکنانی است که باید در طول نود دقیقه مراقب او باشیم.»

در سوی دیگر، سوئد نیز بازیکنانی چون الکساندر ایزاک و ویکتور گیوکرس را در خط حمله دارد که هلند باید به آنها توجه کند. لیندلوف تأکید کرد: «عملکرد آنها به هماهنگی تیم بستگی دارد و ما باید در دفاع پایدار باشیم تا بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند.»

او همچنین به این نکته اشاره کرد که ایزاک و گیوکرس تنها در هفت بازی در کنار هم بازی کرده‌اند و این موضوع می‌تواند چالشی برای تیم باشد.

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