آینده نامشخص آلخارو پس از جام جهانی

به گزارش ایلنا، آلخارو در کنفرانس خبری پیش از بازی با ترکیه در مرحله گروهی جام جهانی، به ابهامات پیرامون آینده‌اش اشاره کرد و گفت: «هنوز تصمیمی نگرفته‌ام. به رئیس فدراسیون فوتبال پاراگوئه گفتم که سوالاتی دارم و نیاز به پاسخ دارم. همچنین باید ببینم آیا پاراگوئه می‌تواند یک فرآیند را تحمل کند یا خیر. این بحث‌ها باید در زمان دیگری انجام شود.»

هواداران پاراگوئه از عملکرد موریسیو رضایت دارند و آلخارو در این کنفرانس به انتقادات از بازیکنان پاسخ داد و تأکید کرد: «می‌توانید هر انتقادی که می‌خواهید از من داشته باشید، اما از بازیکنان دفاع کنید. جام جهانی به پایان خواهد رسید و اگر من بروم، بازیکنان همچنان نماینده کشور خواهند بود.»

تیم ملی پاراگوئه در سال‌های اخیر با بحران‌های جدی مواجه بوده است. این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ یکی از شگفتی‌های مسابقات بود و با تساوی برابر ایتالیا و حذف در مرحله یک‌چهارم نهایی به دست اسپانیا، خاطرات خوبی را برای هوادارانش رقم زد. اما در سه جام جهانی بعدی غیبت‌های تلخی را تجربه کرد. پس از تغییر سرمربی و انتخاب آلخارو، این تیم در اولین بازی خود در جام جهانی با شکست سنگین ۴-۱ برابر ایالات متحده مواجه شد.

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