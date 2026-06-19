خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آینده نامشخص آلخارو پس از جام جهانی

آینده نامشخص آلخارو پس از جام جهانی
کد خبر : 1801576
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی پاراگوئه که موفق شد این تیم را پس از ۱۶ سال به جام جهانی بازگرداند، هنوز وضعیت خود را پس از این تورنمنت مشخص نکرده است. آلخارو از سال ۲۰۲۴ هدایت پاراگوئه را بر عهده دارد و قراردادش تا پایان سال جاری اعتبار دارد.

به گزارش ایلنا، آلخارو در کنفرانس خبری پیش از بازی با ترکیه در مرحله گروهی جام جهانی، به ابهامات پیرامون آینده‌اش اشاره کرد و گفت: «هنوز تصمیمی نگرفته‌ام. به رئیس فدراسیون فوتبال پاراگوئه گفتم که سوالاتی دارم و نیاز به پاسخ دارم. همچنین باید ببینم آیا پاراگوئه می‌تواند یک فرآیند را تحمل کند یا خیر. این بحث‌ها باید در زمان دیگری انجام شود.»

هواداران پاراگوئه از عملکرد موریسیو رضایت دارند و آلخارو در این کنفرانس به انتقادات از بازیکنان پاسخ داد و تأکید کرد: «می‌توانید هر انتقادی که می‌خواهید از من داشته باشید، اما از بازیکنان دفاع کنید. جام جهانی به پایان خواهد رسید و اگر من بروم، بازیکنان همچنان نماینده کشور خواهند بود.»

تیم ملی پاراگوئه در سال‌های اخیر با بحران‌های جدی مواجه بوده است. این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ یکی از شگفتی‌های مسابقات بود و با تساوی برابر ایتالیا و حذف در مرحله یک‌چهارم نهایی به دست اسپانیا، خاطرات خوبی را برای هوادارانش رقم زد. اما در سه جام جهانی بعدی غیبت‌های تلخی را تجربه کرد. پس از تغییر سرمربی و انتخاب آلخارو، این تیم در اولین بازی خود در جام جهانی با شکست سنگین ۴-۱ برابر ایالات متحده مواجه شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی