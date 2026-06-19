گراهام پاتر: تیم ملی هلند حریف قدرتمندی است
گراهام پاتر سرمربی تیم ملی سوئد که با برتری ویژه در جدال اول این تیم توانسته مدعی صعود به مرحله بعدی لقب گیرد، از هلند به عنوان قدرت اول این گروه یاد کرد.
به گزارش ایلنا، گراهام پاتر، سرمربی سوئد، در کنفرانس خبری پیش از این بازی به تمجید از تیم ملی هلند پرداخت و گفت: «هلند یک حریف عالی است، اما ما میخواهیم برنده شویم. این بازی قطعاً دیدار فوقالعادهای خواهد بود. پیروزی مقابل تونس برای ما یک نمایش خوب بود، اما زمان برای رویاپردازی نداریم. باید بهتر عمل کنیم. ما در برابر بهترین تیم گروه خود قرار داریم که یکی از مدعیان قهرمانی است.»
پاتر همچنین به ویژگیهای فنی بازیکنان هلند اشاره کرد و افزود: «آنها در مالکیت توپ بسیار خوب هستند. با بازیکنانی چون گاکپو و سامرویل، قدرت فردی بالایی در خط حمله دارند و همیشه خطرناک هستند. در میانه میدان، بازیکنانی چون دییونگ، گراونبرخ و ریندرز توانایی حفظ توپ را دارند و در خط دفاعی نیز از ثبات خوبی برخوردارند. همچنین یکی از بهترین دروازهبانهای بازیساز در لیگ برتر را دارند. بنابراین، کیفیت آنها کاملاً مشهود است و این بر عهده ماست که به آن پاسخ دهیم.»
پاتر در ادامه به دو بازیکن قدیمی خود نیز اشاره کرد. او درباره کریسنسو سامرویل گفت: «در زمان حضورم در وستهام، او بیشتر مصدوم بود، اما بازیکن فوقالعادهای است. تعجبی ندارد که او اینقدر خوب عمل میکند. در یکبهیک بسیار خطرناک است و میتواند گلزنی کند.» همچنین درباره یان پل ون هکه، که به تازگی به تاتنهام پیوسته، گفت: «نمیتوانم به اندازه کافی درباره او مثبت صحبت کنم. او شخصیت فوقالعادهای دارد و همیشه با تمام وجود بازی میکند. برای او خوشحالم، اما امیدوارم فردا موفق نباشد.»
در ادامه، پاتر به سوالات خبرنگاران درباره دو مهاجم سوئدی نیز پاسخ داد و گفت: «چالش ما این است که تیمی متوازن بسازیم و همچنین اطمینان حاصل کنیم که الکساندر ایزاک و ویکتور گیوکرس بهترین عملکرد خود را داشته باشند. این دو بازیکن فوقالعاده هستند و قطعاً تهدیدی برای هر تیمی به شمار میروند.»