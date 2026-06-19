صعود ملیپوشان ایران در رنکینگ آسیا (عکس)
شکست تیم ملی استرالیا مقابل آمریکا نه تنها شانس صعود زودهنگام این تیم را کاهش داد، بلکه باعث شد کانگوروها در ردهبندی زنده فیفا نیز جایگاه خود را از دست بدهند و پایینتر از ایران و کره جنوبی قرار بگیرند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی استرالیا با شکست ۲ بر صفر مقابل آمریکا در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، علاوه بر از دست دادن فرصت قطعی کردن صعود، در رنکینگ زنده فیفا نیز با افت محسوسی مواجه شد.
شاگردان تونی پوپوویچ که پس از پیروزی مقابل ترکیه امتیاز قابل توجهی در ردهبندی جهانی به دست آورده بودند، با این شکست ۲۱ امتیاز از دست دادند تا سه پله سقوط کنند و جایگاه خود را در میان برترین تیمهای آسیا از دست بدهند.
استرالیا همچنان بالاتر از ترکیه قرار دارد، اما در ردهبندی زنده قاره آسیا، پشت سر ایران و کره جنوبی ایستاده است. این در حالی است که کانگوروها در صورت کسب حتی یک تساوی مقابل آمریکا میتوانستند موقعیت خود به عنوان دومین تیم برتر آسیا را حفظ کنند.
در شرایط فعلی، تیم ملی ایران با اختلاف ۱۴ امتیاز نسبت به کره جنوبی و ۲۱ امتیاز نسبت به استرالیا در جایگاه دوم آسیا قرار گرفته است. شاگردان امیر قلعهنویی حالا این فرصت را دارند که با کسب نتایج مطلوب در ادامه رقابتها، فاصله خود را با تعقیبکنندگان افزایش دهند.
البته اختلاف امتیازی ایران با ژاپن همچنان قابل توجه است و رسیدن به صدر رنکینگ آسیا در کوتاهمدت دشوار به نظر میرسد، اما پیروزی مقابل بلژیک و مصر میتواند جایگاه تیم ملی را در ردهبندی جهانی نیز بهبود ببخشد و بار دیگر ایران را به جمع ۲۰ تیم برتر جهان نزدیک کند.