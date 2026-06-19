زکیپور: برای ماندن در سپاهان از بخش زیادی از قراردادم گذشتم
مدافع سپاهان با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرد برای حمایت از باشگاه در شرایط دشوار فعلی، از بخشی قابل توجه از قرارداد خود صرفنظر کرده و به حضورش در جمع طلاییپوشان ادامه داده است.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه باشگاه سپاهان به صورت رسمی از تمدید همکاری با میلاد زکیپور خبر داد، این بازیکن نیز با انتشار متنی در صفحه شخصی خود درباره تصمیمش برای ادامه حضور در اصفهان توضیحاتی ارائه کرد.
زکیپور در پیام خود به شرایط اخیر باشگاه و اتفاقات مربوط به فولاد مبارکه اشاره کرد و نوشت روزهای دشواری برای مجموعه سپاهان سپری شده است؛ شرایطی که به گفته او بیش از هر زمان دیگری به همدلی و حمایت نیاز دارد.
مدافع چپ سپاهان با تأکید بر علاقه خود به این باشگاه عنوان کرد: «برای من سپاهان فراتر از یک تیم است؛ اینجا خانه من است.»
او همچنین اعلام کرد برای کمک به باشگاه در شرایط فعلی، از بخش قابل توجهی از قرارداد خود صرفنظر کرده تا بتواند سهمی در حمایت از سپاهان و ادامه مسیر این تیم داشته باشد.
زکیپور در پایان نیز از علاقه خود به هواداران سپاهان سخن گفت و تأکید کرد تصمیمش برای ماندن در این تیم، با انگیزه حمایت از باشگاه و هواداران گرفته شده است.