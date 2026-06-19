ترکیب اسکاتلند مقابل مراکش
اسکاتلند پس از شروع امیدوارکننده در جام جهانی ۲۰۲۶، حالا در دومین آزمون خود باید برابر مراکشِ پرستاره قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی اسکاتلند بامداد یکشنبه در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف مراکش میرود.
شاگردان استیو کلارک که در دیدار نخست خود برابر هائیتی به پیروزی رسیدند، امیدوارند با تکیه بر تجربه بازیکنانی چون اندرو رابرتسون، اسکات مکتومینای و جان مکگین، از سد یکی از قدرتمندترین تیمهای آفریقایی عبور کرده و گام بلندی به سوی صعود بردارند. این مسابقه در ورزشگاه ژیلت شهر بوستون برگزار خواهد شد.