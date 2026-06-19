ترکیب اسکاتلند مقابل مراکش: آنگوس گان، کیرن تیرنی، جک هندری، گرانت هنلی، نیتن پترسون، اندرو رابرتسون، اسکات مک‌تومینای، لوئیس فرگوسن، جان مک‌گین، رایان کریستی و چی آدامز.