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ترکیب اسکاتلند مقابل مراکش

ترکیب اسکاتلند مقابل مراکش
کد خبر : 1801563
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اسکاتلند پس از شروع امیدوارکننده در جام جهانی ۲۰۲۶، حالا در دومین آزمون خود باید برابر مراکشِ پرستاره قرار بگیرد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی اسکاتلند بامداد یکشنبه در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف مراکش می‌رود.

شاگردان استیو کلارک که در دیدار نخست خود برابر هائیتی به پیروزی رسیدند، امیدوارند با تکیه بر تجربه بازیکنانی چون اندرو رابرتسون، اسکات مک‌تومینای و جان مک‌گین، از سد یکی از قدرتمندترین تیم‌های آفریقایی عبور کرده و گام بلندی به سوی صعود بردارند. این مسابقه در ورزشگاه ژیلت شهر بوستون برگزار خواهد شد.

ترکیب اسکاتلند مقابل مراکش
ترکیب اسکاتلند مقابل مراکش: آنگوس گان، کیرن تیرنی، جک هندری، گرانت هنلی، نیتن پترسون، اندرو رابرتسون، اسکات مک‌تومینای، لوئیس فرگوسن، جان مک‌گین، رایان کریستی و چی آدامز.
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