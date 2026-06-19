به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی مراکش و اسکاتلند از ساعت ۱:۳۰ بامداد یکشنبه ۳۰ خرداد در ورزشگاه ژیلت شهر بوستون به مصاف هم خواهند رفت.

این مسابقه با قضاوت ایلگیز تانتاشف از ازبکستان برگزار می‌شود و هر دو تیم برای نزدیک‌تر شدن به صعود از گروه C به دنبال کسب سه امتیاز ارزشمند این دیدار هستند.

ترکیب مراکش برابر اسکاتلند:

یاسین بونو

اشرف حکیمی

اسماعیل دیوپ

شمس‌الدین ریاض

نصیر مزراوی

عبدالله بوعادی

نیل العیناوی

بلال الخنوس

عزالدین اوناحی

ابراهیم صیباری

الیاس بن‌صغیر

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