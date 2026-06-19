ترکیب مراکش برابر اسکاتلند
تیمهای ملی مراکش و اسکاتلند بامداد یکشنبه در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر میروند.
به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابتهای هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای ملی مراکش و اسکاتلند از ساعت ۱:۳۰ بامداد یکشنبه ۳۰ خرداد در ورزشگاه ژیلت شهر بوستون به مصاف هم خواهند رفت.
این مسابقه با قضاوت ایلگیز تانتاشف از ازبکستان برگزار میشود و هر دو تیم برای نزدیکتر شدن به صعود از گروه C به دنبال کسب سه امتیاز ارزشمند این دیدار هستند.
ترکیب مراکش برابر اسکاتلند:
- یاسین بونو
- اشرف حکیمی
- اسماعیل دیوپ
- شمسالدین ریاض
- نصیر مزراوی
- عبدالله بوعادی
- نیل العیناوی
- بلال الخنوس
- عزالدین اوناحی
- ابراهیم صیباری
- الیاس بنصغیر