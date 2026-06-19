آمریکا 2- استرالیا 0: کانگوروها سلاخی شدند

به گزارش ایلنا، شاگردان مائوریسیو پوچتینو در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی برابر استرالیا به میدان رفتند و با ارائه نمایشی برتر، سه امتیاز ارزشمند دیگر را به دست آوردند.

آمریکا بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۱۱ روی نفوذ فولارین بالوگان به گل رسید. ارسال خطرناک این مهاجم با اشتباه کمرون برجس همراه شد و مدافع استرالیا توپ را به اشتباه وارد دروازه خودی کرد تا میزبان مسابقات خیلی زود پیش بیفتد.

برتری آمریکایی‌ها در ادامه نیمه نخست نیز ادامه داشت و در دقیقه ۴۳ اختلاف به دو گل رسید. در صحنه‌ای که ابتدا با اعلام آفساید همراه شده بود، الکس فریمن روی ارسال سرجینیو دست موفق شد دروازه استرالیا را باز کند. پس از بازبینی تصاویر توسط VAR، گل تأیید شد تا آمریکا با برتری دو گله راهی رختکن شود.

در نیمه دوم استرالیا تلاش کرد فاصله را جبران کند و از حوالی دقیقه ۷۰ فشار بیشتری روی دروازه آمریکا وارد شد، اما دفاع منسجم شاگردان پوچتینو اجازه خلق موقعیت جدی را به حریف نداد.

در نهایت مسابقه با برتری ۲ بر صفر آمریکا به پایان رسید تا یانکی‌ها با ۶ امتیاز صدرنشین گروه D شوند و صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کنند.

این پیروزی چند رکورد جالب نیز برای آمریکا به همراه داشت. تیم ملی این کشور برای هفتمین بازی رسمی متوالی در شهر سیاتل به پیروزی رسید و همچنین به نخستین تیم تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در دو مسابقه متوالی از گل به خودی حریفان سود می‌برد.

آمریکا همچنین پس از فرانسه در جام جهانی ۱۹۳۸، دومین میزبان تاریخ مسابقات لقب گرفت که در ۱۵ دقیقه ابتدایی هر دو بازی نخست خود در یک دوره جام جهانی موفق به گلزنی شده است.

ترکیب آمریکا:

مت فریس، الکس فریمن، کریس ریچاردز، تیم ریم، آنتونی رابینسون، تایلر آدامز، مالک تیلمان، سرجینیو دست، وستون مک‌کنی، ریکاردو پپی و فولارین بالوگان

سرمربی: مائوریسیو پوچتینو

ترکیب استرالیا:

پاتریک بیچ، جیکوب ایتالیانو، الساندرو چیرکاتی، هری سوتار، کامرون برجس، جردن بوس، متئو لکی، آیدن اونیل، پل اوکون-انگستلر، نیشان ولوپیلای و محمد توره

سرمربی: تونی پوپوویچ

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