خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکورد عجیب جام جهانی ۲۰۲۶؛ هفت گل به خودی در کمتر از دو هفته

رکورد عجیب جام جهانی ۲۰۲۶؛ هفت گل به خودی در کمتر از دو هفته
کد خبر : 1801560
لینک کوتاه کپی شد.

گل به خودی کامرون بورگس در دیدار آمریکا و استرالیا، تعداد گل‌های به خودی جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد هفت رساند و آمار قابل توجه این دوره از رقابت‌ها را افزایش داد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی آمریکا در دقیقه ۱۱ دیدار برابر استرالیا به گل نخست مسابقه رسید؛ گلی که روی اشتباه کامرون بورگس، مدافع استرالیا، به ثبت رسید.

این صحنه پس از نفوذ فولارین بالوگان از جناح چپ شکل گرفت. مهاجم آمریکا با ارسال توپ به مقابل دروازه، مدافع استرالیا را تحت فشار قرار داد و بورگس در تلاش برای دفع توپ، آن را وارد دروازه خودی کرد تا میزبان خیلی زود از حریف پیش بیفتد.

بر اساس گزارش‌های رسمی مسابقه، این گل به نام کامرون بورگس و به عنوان گل به خودی ثبت شد؛ اتفاقی که آمار گل‌های به خودی در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد هفت رساند.

پیش از این، دامیان بوبادیا از پاراگوئه، میرو موهایم از سوئیس، محمد هانی از مصر، ایمن حسین از عراق، یزن العرب از اردن و محمد المناعی از قطر نیز دروازه تیم خودی را باز کرده بودند.

نکته جالب توجه این است که تیم ملی آمریکا برای دومین بار در این دوره از مسابقات از گل به خودی حریف سود می‌برد. پیش از این نیز در دیدار مقابل پاراگوئه، گل به خودی دامیان بوبادیا مسیر پیروزی شاگردان مائوریسیو پوچتینو را هموار کرده بود.

در هر دو صحنه، فشار بازیکنان هجومی آمریکا نقش مهمی در شکل‌گیری گل داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد حملات سریع و ارسال‌های خطرناک آمریکایی‌ها، مدافعان حریف را بارها دچار اشتباه کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی