رکورد عجیب جام جهانی ۲۰۲۶؛ هفت گل به خودی در کمتر از دو هفته

به گزارش ایلنا، تیم ملی آمریکا در دقیقه ۱۱ دیدار برابر استرالیا به گل نخست مسابقه رسید؛ گلی که روی اشتباه کامرون بورگس، مدافع استرالیا، به ثبت رسید.

این صحنه پس از نفوذ فولارین بالوگان از جناح چپ شکل گرفت. مهاجم آمریکا با ارسال توپ به مقابل دروازه، مدافع استرالیا را تحت فشار قرار داد و بورگس در تلاش برای دفع توپ، آن را وارد دروازه خودی کرد تا میزبان خیلی زود از حریف پیش بیفتد.

بر اساس گزارش‌های رسمی مسابقه، این گل به نام کامرون بورگس و به عنوان گل به خودی ثبت شد؛ اتفاقی که آمار گل‌های به خودی در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد هفت رساند.

پیش از این، دامیان بوبادیا از پاراگوئه، میرو موهایم از سوئیس، محمد هانی از مصر، ایمن حسین از عراق، یزن العرب از اردن و محمد المناعی از قطر نیز دروازه تیم خودی را باز کرده بودند.

نکته جالب توجه این است که تیم ملی آمریکا برای دومین بار در این دوره از مسابقات از گل به خودی حریف سود می‌برد. پیش از این نیز در دیدار مقابل پاراگوئه، گل به خودی دامیان بوبادیا مسیر پیروزی شاگردان مائوریسیو پوچتینو را هموار کرده بود.

در هر دو صحنه، فشار بازیکنان هجومی آمریکا نقش مهمی در شکل‌گیری گل داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد حملات سریع و ارسال‌های خطرناک آمریکایی‌ها، مدافعان حریف را بارها دچار اشتباه کرده است.

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