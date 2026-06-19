کورتوا: ایران تیم خطرناکی است
دروازهبان تیم ملی بلژیک در آستانه دیدار با ایران ضمن هشدار درباره تواناییهای شاگردان امیر قلعهنویی، تأکید کرد تیمش برای جبران توقف مقابل مصر به چیزی جز پیروزی فکر نمیکند.
به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای ملی بلژیک و ایران، از اهمیت این مسابقه برای شیاطین سرخ سخن گفت و تأکید کرد تیمش برای حفظ شانس صدرنشینی به دنبال کسب سه امتیاز کامل است.
دروازهبان باتجربه بلژیک با اشاره به تساوی تیمش برابر مصر اظهار داشت: «باید مقابل ایران پیروز شویم و ترجیحاً با اختلاف گل مناسب. در بازی قبلی با پاسهای اشتباه و ریتم پایین به خودمان آسیب زدیم، اما در نیمه دوم چهره واقعی بلژیک را نشان دادیم. حالا باید همان عملکرد را از ابتدای بازی مقابل ایران ارائه کنیم.»
کورتوا در ادامه با تمجید از تیم ملی ایران گفت: «ایران مقابل نیوزیلند نمایش خوبی داشت و تیمی خطرناک است. آنها شوتهای زیادی به سمت دروازه میزنند و روی ارسالها نیز کیفیت بالایی دارند. همه بازیکنان این تیم را به دقت آنالیز کردهایم و میدانیم که میتوانند برای هر حریفی دردسرساز شوند.»
دروازهبان رئال مادرید همچنین از دو بازیکن شاخص تیم ملی ایران نام برد و افزود: «باید مراقب مهدی طارمی باشیم که سابقه بازی در سطح بالای فوتبال اروپا را دارد. همچنین مدافع راست ایران بازیکن بسیار خوبی است که نفوذهای مؤثر و ارسالهای خطرناکی انجام میدهد.»
او با اشاره به شرایط خاص تیم ملی ایران در این مسابقات عنوان کرد: «محدودیتهایی که برای ایران وجود داشته قطعاً شرایط آسانی ایجاد نمیکند، اما همین مسائل میتواند به یک انگیزه مضاعف برای آنها تبدیل شود. به همین دلیل نباید این تیم را دستکم گرفت.»
کورتوا درباره شکل احتمالی مسابقه نیز گفت: «انتظار داریم ایران با تمرکز بالا و استفاده از ضدحملات بازی کند. ما باید از اشتباهات بازی قبل درس بگیریم و از همان دقایق ابتدایی با تمرکز کامل وارد زمین شویم.»
وی در پایان تأکید کرد: «برای ما مهم است که مقابل ایران پیروز شویم و نشان دهیم بلژیک چه کیفیتی دارد. باید اشتباهات دیدار با مصر را تکرار نکنیم و عملکردی در حد انتظار ارائه دهیم.»