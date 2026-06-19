به گزارش ایلنا، تیم ملی اروگوئه پس از توقف مقابل عربستان در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، حالا با فشار بیشتری خود را برای مسابقه برابر کیپ‌ورد آماده می‌کند؛ دیداری که نتیجه آن می‌تواند تأثیر مهمی در سرنوشت لوسلسته در مرحله گروهی داشته باشد.

در آستانه این مسابقه، نگرانی اصلی مارسلو بیلسا به شرایط خوزه ماریا خیمنز مربوط می‌شود. مدافع باتجربه اروگوئه با وجود بهبود نسبی از ناحیه مچ پا، همچنان در تمرینات گروهی شرکت نکرده و وضعیت حضورش در دیدار پیش‌رو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیلسا پس از نمایش نه‌چندان مطلوب تیمش برابر عربستان، تصمیم به ایجاد تغییرات قابل توجهی در ترکیب اصلی گرفته است. بر این اساس، خوآن مانوئل سانابریا، نیکو دلاکروز و آگوستین کانوبیو که در بازی نخست به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شدند، شانس بالایی برای حضور در ترکیب اصلی دارند.

در مقابل، مانوئل اوگارته، داروین نونیز و ماتیاس وینیا ممکن است جایگاه خود را در ترکیب ابتدایی از دست بدهند؛ بازیکنانی که نتوانستند انتظارات کادر فنی را در دیدار نخست برآورده کنند.

رودریگو بنتانکور نیز در آستانه دیدار با کیپ‌ورد درباره حریف تیمش گفت: «آن‌ها مقابل اسپانیا نشان دادند تیمی منظم و خطرناک هستند. ساختار دفاعی فشرده‌ای دارند و در ضدحملات سرعت بالایی از خود نشان می‌دهند. برای عبور از چنین تیمی باید صبور بود و گردش توپ را با سرعت بیشتری انجام داد.»

اروگوئه امیدوار است با کسب نتیجه مطلوب برابر کیپ‌ورد، شرایط خود را پیش از دیدار حساس و تعیین‌کننده مقابل اسپانیا در هفته پایانی مرحله گروهی بهبود ببخشد.

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