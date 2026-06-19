به گزارش ایلنا، در حالی که هنوز مصوبه رسمی هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره نحوه تعیین سهمیه سوم فوتبال ایران در مسابقات آسیایی اعلام نشده، شواهد و تحرکات باشگاه‌های درگیر نشان می‌دهد برگزاری مسابقات پلی‌آف بیش از هر زمان دیگری به مرحله اجرا نزدیک شده است.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در برنامه فوتبال برتر، موضوع برگزاری پلی‌آف برای تعیین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا در نشست پیش‌روی هیئت‌رئیسه سازمان لیگ مطرح خواهد شد و احتمال تصویب نهایی آن نیز بسیار بالا ارزیابی می‌شود.

طبق سناریوی مورد بررسی، در صورتی که رأی پرونده مربوط به بازیکن چادرملو تا پایان خردادماه صادر نشود، دیدار پرسپولیس و چادرملو پنجم تیر برگزار خواهد شد و تیم برنده در روز نهم تیرماه مقابل گل‌گهر قرار می‌گیرد تا تکلیف سهمیه آسیایی مشخص شود.

در هفته‌های گذشته باشگاه گل‌گهر نسبت به این طرح موضع انتقادی داشت، اما مدیران و کادر فنی این تیم در ادامه اعلام کردند که در صورت تصویب نهایی، از تصمیم فدراسیون فوتبال تبعیت خواهند کرد.

از سوی دیگر پرسپولیس تمرینات خود را از مدت‌ها قبل آغاز کرده و با حضور اعضای کادر فنی و بازیکنان، روند آماده‌سازی این تیم با جدیت دنبال می‌شود. حالا چادرملو نیز با صدور فراخوان رسمی برای بازیکنان، قصد دارد تمرینات خود را زیر نظر سعید اخباری آغاز کند تا برای دیدار احتمالی برابر سرخپوشان آماده شود.

با وجود این تحرکات، تصمیم نهایی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و همه چیز به جلسه پیش‌روی هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال بستگی دارد؛ جلسه‌ای که می‌تواند تکلیف سهمیه آسیایی و همچنین ادامه یا پایان رسمی فصل فوتبال باشگاهی ایران را مشخص کند.

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