کوبارسی پیش از دیدار با عربستان: این مسابقه برای ما حکم فینال را دارد
مدافع جوان تیم ملی اسپانیا با اشاره به اهمیت دیدار پیشرو برابر عربستان، تأکید کرد لاروخا برای جبران امتیازات از دست رفته در بازی نخست باید با انگیزه، تمرکز و جنگندگی بیشتری به میدان برود.
به گزارش ایلنا، پائو کوبارسی در آستانه دیدار حساس تیم ملی اسپانیا برابر عربستان درباره شرایط لاروخا پس از تساوی مقابل کیپورد صحبت کرد و این مسابقه را یک «فینال زودهنگام» برای تیمش دانست.
مدافع جوان اسپانیا با اشاره به نتیجه دیدار نخست گفت: «بازی در جام جهانی تجربهای خاص و هیجانانگیز بود اما پس از تساوی در مسابقه اول با ناراحتی زمین را ترک کردم. حالا تمام تمرکز ما روی دیدار با عربستان است و فقط به کسب سه امتیاز فکر میکنیم.»
او درباره راه رسیدن به پیروزی برابر عربستان اظهار داشت: «باید با انرژی، تعصب و جنگندگی بیشتری بازی کنیم. به کیفیت بازیکنان تیم ایمان داریم و معتقدیم توانایی عبور از این شرایط را داریم. مهم این است که به مسیر خودمان اعتماد کنیم و با قدرت ادامه دهیم.»
کوبارسی همچنین تأکید کرد که اسپانیا باید نسبت به بازی نخست عملکرد بهتری ارائه دهد. او گفت: «عربستان را بهدقت آنالیز کردهایم اما مهمتر از هر چیز، تمرکز روی عملکرد خودمان است. برای موفقیت باید برخی نکات را اصلاح کنیم و با شدت بیشتری وارد مسابقه شویم.»
مدافع بارسلونا در بخش دیگری از صحبتهایش درباره وضعیت لامین یامال عنوان کرد: «همه بازیکنان دوست دارند در ترکیب اصلی باشند و لامین هم از این قاعده مستثنی نیست. با این حال تصمیم نهایی بر عهده کادر فنی است. او بازیکنی باکیفیت و باهوش است اما هر بازیکنی که به میدان برود، برای موفقیت تیم تلاش خواهد کرد.»
کوبارسی درباره حضور در نخستین جام جهانی دوران حرفهای خود نیز گفت: «قرار گرفتن در این رقابتها شبیه یک رویاست. هنگام پخش سرود ملی احساس غرور خاصی داشتم و به تمام مسیر و سختیهایی که برای رسیدن به اینجا پشت سر گذاشتم فکر کردم. فعلاً تنها هدف من کمک به تیم برای قهرمانی است.»
این مدافع جوان همچنین درباره همکاری با امریک لاپورت توضیح داد: «او تجربه زیادی دارد و حضورش در کنار من بسیار ارزشمند است. در طول بازی دائماً به یکدیگر کمک میکنیم و این موضوع باعث میشود خط دفاعی عملکرد بهتری داشته باشد.»
کوبارسی در پایان با اشاره به فضای صمیمی حاکم بر اردوی اسپانیا و ماجرای شوخی بازیکنان با بورخا ایگلسیاس، تأکید کرد که اتحاد و روحیه بالای تیم میتواند نقش مهمی در عبور از شرایط فعلی و بازگشت به مسیر موفقیت داشته باشد.