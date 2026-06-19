پاداش میلیونی در انتظار فرانسه؛
نایکی برای قهرمانی دست به جیب میشود
فدراسیون فوتبال فرانسه در کنار اهداف ورزشی، چشم به پاداش قابلتوجهی دارد که در صورت قهرمانی این تیم در جام جهانی از سوی نایکی پرداخت خواهد شد؛ رقمی که میتواند بخشی از هزینههای سنگین حضور خروسها در این رقابتها را جبران کند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که تیم ملی فرانسه یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی محسوب میشود، مدیران فدراسیون این کشور علاوه بر نتایج فنی، از زاویه اقتصادی نیز عملکرد شاگردان دیدیه دشان را دنبال میکنند.
بر اساس گزارشی که روزنامه اکیپ منتشر کرده، نایکی بهعنوان اسپانسر اصلی تیم ملی فرانسه بندی در قرارداد خود گنجانده که بر اساس آن، در صورت قهرمانی خروسها در جام جهانی، سه میلیون یورو پاداش به فدراسیون فوتبال فرانسه پرداخت خواهد شد. اگر فرانسه به فینال برسد اما عنوان قهرمانی را از دست بدهد، این مبلغ به یک میلیون یورو کاهش پیدا میکند.
این نخستین بار نیست که چنین پاداشی در قرارداد همکاری دو طرف پیشبینی میشود. پس از قهرمانی فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز نایکی دو میلیون یورو به فدراسیون این کشور پرداخت کرد. همچنین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، با وجود شکست برابر آرژانتین در دیدار نهایی، فرانسویها یک میلیون یورو دریافت کردند.
گزارشها حاکی از آن است که فدراسیون فوتبال فرانسه برای حضور در این دوره از رقابتها بیش از ۲۴ میلیون یورو هزینه کرده و به همین دلیل، رسیدن به مراحل پایانی مسابقات میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای مالی داشته باشد.
تیم تحت هدایت دیدیه دشان با وجود انتظارات فراوان، همچنان یکی از بختهای اصلی کسب عنوان قهرمانی به شمار میرود. سرمربی باتجربه فرانسه که احتمالاً آخرین جام جهانی خود را روی نیمکت این تیم تجربه میکند، امیدوار است با تکرار موفقیتهای گذشته، دوران حضورش را با یک افتخار بزرگ دیگر به پایان برساند.
در چنین شرایطی، مدیران فدراسیون فرانسه علاوه بر موفقیت ورزشی، چشم به پاداشی دارند که در صورت قهرمانی، میتواند بخشی از برنامههای آینده و هزینههای اجرایی این مجموعه را تأمین کند.