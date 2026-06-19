استعفای دستیار تلویزیونی آرژانتینی پس از اعلام نادرست مرگ پدر مسی

به گزارش ایلنا، در حالی که جام جهانی فوتبال در حال برگزاری است، وضعیت سلامتی پدر ستاره آرژانتینی‌ها، لیونل مسی، نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. فلورنسیا پنا در برنامه «ال شو دل ورانو» که از شبکه لوزو تی‌وی پخش می‌شد، به اشتباه خبر مرگ خورخه مسی، پدر لیونل، را اعلام کرد. این خبر که از طریق گوشیش به او منتقل شده بود، به سرعت در رسانه‌ها منتشر شد و سپس توسط نزدیکان خانواده مسی تکذیب شد.

با توجه به ابعاد این جنجال، شبکه لوزو تی‌وی بیانیه‌ای صادر کرده و از پخش اطلاعات حساس بدون تأیید قبلی عذرخواهی کرد. در این بیانیه آمده است: «ما عمیقاً از آنچه در آنتن رخ داد متأسفیم. برای شبکه ما، پخش اطلاعات حساس بدون تأیید قبلی غیرقابل قبول است.» همچنین اعلام شد که تمامی افرادی که در این موضوع مسئول بودند، اخراج خواهند شد و فلورنسیا پنا نیز تصمیم به استعفا گرفته است.

فلورنسیا پنا پس از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی از خانواده مسی عذرخواهی کرد و گفت: «واقعاً از اینکه این درد را ایجاد کردم، شرمنده‌ام.» او در برنامه «سالواس که پودا» نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و از تماسش با سلیا کوچی‌تینی، مادر لیونل مسی، خبر داد که به گفته او، مادر مسی عذرخواهی‌اش را پذیرفته است.

رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میله، واکنشی تندتر نشان داد و در شبکه‌های اجتماعی این خبرنگار را «غیبت‌گوی حقیر» نامید و نوشت: «اگر به مسی حمله کنی، به همه حمله کرده‌ای.»

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