به گزارش ایلنا به نقل از اکیپ، لاکروا با حمایت خانواده و شهردار آجات، هزینه پیتزاهای اهالی این روستا را تأمین می‌کند. او اعلام کرده است: «من، مادرم و شهردار شهرم تصمیم گرفتیم به همه اهالی در طول این تورنمنت پیتزا بدهیم. امیدواریم این ابتکار تا پایان ادامه داشته باشد.»

این مدافع که در بازی نخست تیم ملی فرانسه برابر سنگال به عنوان بازیکن ذخیره به میدان نرفت، هدف خود از این اقدام را قدردانی از حمایت‌های دوران کودکی‌اش عنوان کرد. او افزود: «این کار فرصتی است تا جامعه را گرد هم بیاوریم و برای قهرمانی تیم ملی فرانسه تشویق کنیم.»

لاکروا همچنین از دیدار با خانواده و دوستان قدیمی‌اش در این روستا ابراز خوشحالی کرد و گفت: «این لحظه بسیار خوب بود. توانستم با مادربزرگ و پدربزرگم که هنوز در آنجا زندگی می‌کنند، و افرادی که با آن‌ها بزرگ شدم، این لحظه را با هم تجربه کنیم.»

تیم ملی فرانسه در بازی بعدی خود در جام جهانی، روز دوشنبه به مصاف تیم ملی عراق خواهد رفت و در صورت پیروزی، صعود خود به مرحله حذفی را با یک بازی پیش از پایان مرحله گروهی قطعی خواهد کرد. لاکروا در پایان گفت: «در بازی بعدی هم پیتزا خواهیم داشت و فکر می‌کنم جمعیت بیشتری بیایند، چون حالا که تأیید شده، افراد بیشتری برای تماشای بازی خواهند آمد.»

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