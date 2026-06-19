یا مرگ یا زندگی برای مروارید رئال
آردا گولر در جهنم سانتا کلارا شانس را امتحان میکند
آردا گولر، مروارید درخشان و شماره ۸ تیم ملی ترکیه، در فینال زودرس و دراماتیک مقابل پاراگوئه، تمام رویاها و اعتبار خود را وسط گذاشته تا از یک فاجعه تاریخی در جام جهانی جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا، پس از شوک سنگین شکست ۲ بر صفر در گام نخست مقابل استرالیا، تیم ملی ترکیه اکنون روی لبه تیغ راه میرود. اگرچه تنها هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی فرا رسیده، اما تقابل با پاراگوئه از همین حالا حکم یک فینال زودرس و سرنوشتساز را دارد؛ رقیبی که آنها هم شکست سنگین و بیدارکنندهای را با نتیجه ۴ بر ۱ مقابل ایالات متحده میزبان تجربه کردهاند.
این دو نتیجه غیرمنتظره، مسیر صعود را برای هر دو تیم ترکیه و پاراگوئه به شدت دشوار کرده است. هر دستاوردی کمتر از کسب سه امتیاز در ورزشگاه لوی آی اس، به معنای دفن شدن زودهنگام امیدهای آنها برای صعود به دور بعد خواهد بود. این ناکامیها هر دو سرمربی را زیر ذرهبین تند منتقدان قرار داده است.
وینچنزو مونتلا، سکاندار ایتالیایی ترکیه، پس از نمایشی که فرسنگها با انتظارات فاصله داشت، حالا باید با حجم عظیمی از انتقادات دست و پنجه نرم کند. تاکتیکهای او به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان واقع نشد و بدتر از همه اینکه آردا گولر در خط حمله کاملاً تنها و ایزوله شده بود؛ ضعفهای بزرگی که این مربی ایتالیایی باید فوراً برای آنها چارهای بیندیشد.
جابهجاییهای مداوم پستی که گولر در بازی اول متحمل شد، وضعیت را بدتر کرد. مونتلا در ابتدا او را در بال راست قرار داد و سپس با ورود آکگون به زمین، گولر را به مرکز منتقل کرد تا شاید زهر حملات تیم از جناحین بیشتر شود. با وجود این رفتوآمدهای تاکتیکی، گولر همچنان یکی از خلاقترین و کارآمدترین بازیکنان ترکیه بود، هرچند برای شکستن سد دفاعی مستحکم استرالیا و درخشش دروازهبان آنها یعنی بیچ، از حمایت کافی سایر همتیمیهایش بهرهای نبرد.
اکنون این سوال بزرگ مطرح است که آیا مونتلا رویکردی هجومیتر اتخاذ خواهد کرد یا خیر. این سرمربی نیاز به اتخاذ تصمیماتی بزرگ و تغییر چیدمان تیم دارد تا بتواند از نقاط قوت گولر به بهترین شکل ممکن بازی بگیرد. بهترین زوج او یعنی ییلدیز، هنوز تحت مدیریت مراقبتی کادر پزشکی است و به نظر نمیرسد آمادگی حضور در ترکیب اصلی را داشته باشد.
در ترکیه، مونتلا به خاطر نداشتن «پلان B» به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. افزون بر این انتقادات، بازی ندادن به استعداد جوانی چون جان اوزون که در دیدارهای دوستانه قبلی مقابل مقدونیه شمالی و ونزوئلا همه را شگفتزده کرده بود، بر آتش خشم هواداران افزود؛ تصمیمی در قبال این ستاره آیندهدار آینتراخت فرانکفورت که برای هیچکس قابل درک نبود.
دوئل غولهای زخمی؛ فاکتور گولر برگ برنده مونتلا مقابل آلفارو
گولر در برابر پاراگوئهای که آنها نیز در اوج آمادگی خود نیستند، هیچ مجالی برای اشتباه ندارد. گوستاوو آلفارو نیز کار بسیار سختی پیش رو دارد؛ چرا که پاراگوئه ثبات دفاعی زبانزد خود پیش از جام جهانی را کاملاً از دست داده و مقهور انرژی و پویایی تیم ملی آمریکا شد. در آن مسابقه میگل آلمیرون فرسنگها با روزهای اوجش فاصله داشت و خولیو انسیسو نیز با مصدومیت و مشکلات بدنی دست و پنجه نرم میکرد. به همین دلیل، هر دو تیم تشنه برد هستند، اما ترکیه از مزیت بزرگی به نام «اثرگذاری آردا گولر» برخوردار است.