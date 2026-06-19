به گزارش ایلنا، هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه D، یک نبرد فوق‌العاده حساس و پربرخورد را بین پاراگوئه و ترکیه در ورزشگاه لوی آی اس سنتا کلارا رقم خواهد زد. هر دو تیم پس از چشیدن طعم تلخ شکست در بازی‌های افتتاحیه خود، تحت فشار شدیدی پا به این مسابقه می‌گذارند و همین موضوع این تقابل را به فرصتی حیاتی و سرنوشت‌ساز برای بقا در کورس صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی تبدیل کرده است.

این کشور آمریکای جنوبی پس از غیبتی ۱۶ ساله، با هدایت گوستاوو آلفارو و با کوهی از انگیزه‌های تازه به جام جهانی بازگشت. با این حال، آن شور و هیجان اولیه پس از شکست سنگین مقابل ایالات متحده به سرعت جای خود را به ناامید‌ی داد؛ نتیجه‌ای که اکنون آلبی‌روخا را مجبور می‌کند تا نمایش به مراتب قدرتمندتری از خود ارائه دهد.

گوستاوو آلفارو به دنبال تغییرات بزرگ پیش از نبرد کلیدی

سرمربی آرژانتینی ممکن است چندین تغییر اساسی در ترکیب اصلی پاراگوئه نسبت به بازی اول ایجاد کند. انتظار می‌رود اورلاندو گیل همچنان درون دروازه باقی بماند، در حالی که خط دفاعی با حضور خوان کاسرس، گوستاوو گومز، عمر آلدرته و جونیور آلونسو شکل خواهد گرفت؛ هرچند آلخاندرو مایدانا نیز به عنوان یک گزینه جدی برای پست دفاع چپ مدنظر قرار دارد.

در خط میانی، آندرس کوباس و دیگو گومز احتمالاً به عنوان مهره‌های کلیدی برای حفظ تعادل و ساختار تیم به کار خود ادامه خواهند داد. با این حال، یکی از بزرگ‌ترین علامت سؤال‌ها در ترکیب، وضعیت دامیان بوبادیا است که احتمال دارد جای خود را به ماتیاس گالارزا بدهد؛ تغییری که هدف آن تزریق انرژی بیشتر و خلاقیت در میانه میدان است.

ترکیب احتمالی و پیش‌بینی‌شده پاراگوئه:

اورلاندو گیل؛ خوان کاسرس، گوستاوو گومز، عمر آلدرته، جونیور آلونسو؛ آندرس کوباس، دیگو گومز؛ خولیو انسیسو، ماتیاس گالارزا، میگل آلمیرون؛ ایسیدرو پیتا.

انسیسو و آلمیرون، فرماندهان خط آتش آلبی‌روخا

بخش زیادی از امیدهای تهاجمی پاراگوئه روی دوش خولیو انسیسو و میگل آلمیرون خواهد بود؛ دو بازیکن تکنیکی و پویا که توانایی بالایی در خلق موقعیت، در هم شکستن خطوط دفاعی حریف و پیش بردن تیم در انتقال‌های سریع فاز تهاجمی دارند.

در این میان، حضور ایسیدرو پیتا می‌تواند یکی از تغییرات چشمگیر و قابل توجه در خط حمله باشد. فیزیک بدنی قوی و تسلط او در نبردهای هوایی می‌تواند ابعاد جدیدی به حملات تیم بدهد و خط دفاعی ترکیه را که در شکست افتتاحیه مقابل استرالیا نشان داد آسیب‌پذیر است، به چالش بکشد.

در سمت مقابل، ترکیه به ستاره‌های نوظهور و درخشان خود یعنی آردا گولر و کنان ییلدیز تکیه خواهد کرد؛ این یعنی شاگردان گوستاوو آلفارو باید تمرکز صددرصدی خود را در تمام ۹۰ دقیقه حفظ کنند. با توجه به اینکه هر دو تیم همچنان در حسرت کسب اولین امتیاز خود در این تورنمنت هستند، این تقابل نوید یکی از جذاب‌ترین و شدیدترین نبردهای گروه D را می‌دهد. برای پاراگوئه، پیروزی در این مسابقه سرنوشت صعود را دوباره در دستان خودشان قرار خواهد داد و آن‌ها را یک گام به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ نزدیک‌تر می‌کند.

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