هائیتی با این ۱۱ سرباز به دنبال معجزه قرن

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال هائیتی جمعه، ۱۹ ژوئن، با بزرگ‌ترین و دشوارترین چالش تاریخ خود روبرو می‌شود؛ جایی که در هفته دوم از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه C، در شهر فیلادلفیا به مصاف برزیل خواهد رفت.

وظیفه آن‌ها بیش از حد تصور سخت خواهد بود، چرا که هائیتی همچنان در حسرت کسب نخستین امتیاز خود در تاریخ رقابت‌های جام جهانی می‌سوزد. در ادامه، نگاهی می‌اندازیم به ترکیب احتمالی که سباستین مینیه، سرمربی این تیم، ممکن است راهی میدان کند.

لازم به یادآوری است که هائیتی در نخستین گام خود در این تورنمنت، با نتیجه ۱ بر ۰ مغلوب اسکاتلند شد تا دومین حضور تاریخ خود در جام جهانی را با شکست آغاز کرده باشد.

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در درون دروازه، انتظار می‌رود جانی پلاسید کار را به عنوان مرد شماره یک آغاز کند؛ فاکتوری که با توجه به خط آتش ترسناک برزیل کاملاً حیاتی خواهد بود. حتی در غیاب برخی از بهترین مهاجمان جهان، این غول آمریکای جنوبی همچنان یک تهدید هجومی ویرانگر به شمار می‌رود و این گلر کارائیبی باید در بهترین روز فوتبالی خود باشد.

مینیه با انتخاب یک سیستم دفاعی با چیدمان ۲-۴-۴، احتمالاً از ریکاردو آده و هانس دلکروآ در قلب خط دفاعی استفاده خواهد کرد، در حالی که مارتین اکسپرینس و کارلنز آرکوس وظیفه حراست از جناحین دفاع را بر عهده خواهند داشت. خط دفاعی هائیتی توسط دو هافبک تدافعی جنگنده یعنی دانلی ژان ژاک و ژان-ریکر بلگارد پشتیبانی خواهد شد تا شاید بتوانند وینیسیوس جونیور و شرکا را مهار کنند.

در برنامه‌های ضد حمله، هائیتی روی توانایی‌های ویلسون ایسیدور و فرانتزدی پیروت به عنوان مهاجمان نوک و مرکزی حساب باز کرده است و روبن پروویدنس در کنار لویسیوس دیدسون وظیفه نفوذ از بال‌های چپ و راست را بر عهده دارند.

این دقیقاً همان ترکیبی است که در بازی اول مقابل اسکاتلند در ورزشگاه بوستون به میدان رفت؛ در حالی که مهره‌هایی چون لنی جوزف، یاسیم فورچون و ژوسوئه کازیمیر نیز به عنوان گزینه‌های تعویضی روی نیمکت حضور دارند تا در صورت نیاز، رویکرد تاکتیکی تیم را در جریان مسابقه تغییر دهند.

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