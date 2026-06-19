ترکیب احتمالی برزیل
توپخانه کهکشانی کارلتو برای فتح هائیتی
تیم ملی برزیل پس از توقف ناامیدکننده در گام نخست مقابل مراکش، در دومین نبرد خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با لشکری از ستارههای کهکشانی به مصاف هائیتی میرود تا با یک پیروزی پرگل، قدرت خود را به رخ مدعیان بکشد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در حال حاضر در فیلادلفیا به سر میبرد؛ جایی که در آن به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل رقیبی به ظاهر آسان یعنی هائیتی خواهد بود. این مسابقه روز جمعه، ۱۹ ژوئن برگزار میشود و سلسائو پس از تساوی ۱-۱ مقابل مراکش در دیدار افتتاحیه، به مصاف تیمی از منطقه کونکاکاف خواهد رفت. در ادامه ترکیب احتمالی کارلو آنچلوتی برای این تقابل حساس را بررسی میکنیم.
ریسک بزرگ کارلتو و یک سورپرایز غیرمنتظره در خط میانی
در درون دروازه، انتظار میرود کارلتو همچنان به آلیسون بکر، مرد قابل اعتماد خود در قاب توری سلسائو وفادار بماند. با چیدمان سنتی 2-۴-۴، پیشبینی میشود خط دفاعی با حضور راجر ایبانز، گابریل ماگالائش، داگلاس سانتوس و مارکینیوش شکل بگیرد؛ جایی که مدافع پاریسنژرمن به عنوان رهبر ارکستر خط دفاعی عمل خواهد کرد.
اما ممکن است در خط میانی شاهد تغییرات بزرگی باشیم، چرا که کاسمیرو در آستانه از دست دادن جایگاه خود در ترکیب اصلی قرار دارد. انتظار میرود برونو گیمارش، لوکاس پاکتا و فابینیو در این خط به میدان بروند. هافبک حال حاضر الاتحاد با تیم اصلی تمرین کرده است و گزارشهای متعددی نشان میدهند که ستاره سابق رئال مادرید حتی ممکن است کار را از روی نیمکت ذخیرهها آغاز کند.
سوال میلیون دلاری... آیا نیمار بازی خواهد کرد؟
پس از ایجاد انتظارات فراوان در نخستین بازی برزیل مقابل مراکش، جایی که نیمار به عنوان مطرحترین تماشاگر روی نیمکت در نیویورک/نیوجرسی دیده شد، اکنون به طور رسمی تایید شده است که فوقستاره سلسائو به دلیل عدم بهبودی کامل از بند مصدومیت، دیدار مقابل هائیتی را نیز از دست خواهد داد. بر اساس گزارشها، نیمار در هتل محل اقامت تیم باقی خواهد ماند. با این وضعیت، آیا او را در جدال برابر اسکاتلند خواهیم دید یا اینکه نیمار کل مرحله گروهی را از دست میدهد؟
در غیاب نیمار، چه کسانی در خط حمله فیکس میشوند؟
در پی انتشار خبر غیبت نیمار، انتظار میرود برزیل به همان مثلث تهاجمی که مقابل مراکش استفاده کرده بود، یعنی رافینیا، وینیسیوس جونیور و ایگور تیاگو پایبند بماند. وینیسیوس در بازی قبلی با به ثمر رساندن یک گل تماشایی فرشته نجات تیمش شد و کار را به تساوی کشاند، اما دو مهره دیگر تردیدهایی را برانگیختند. آیا آنها میتوانند مقابل این تیم کارائیبی خود را اثبات و بازسازی کنند؟
به عنوان گزینههای تعویضی و تاثیرگذار روی نیمکت، ماتئوس کونیا و لوئیس انریکه در کنار دانیلو و دانیلو سانتوس در دسترس کادر فنی هستند. همچنین گزینه بازی دادن به اندریک، مهاجم جوان و بسیار مورد انتظار، با توجه به اینکه هائیتی روی کاغذ ضعیفترین رقیب گروه است، میتواند قوت بگیرد. اما باید منتظر ماند و دید که آیا این مهاجم جوان لیون فرصتی برای خودنمایی پیدا خواهد کرد یا خیر.