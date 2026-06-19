مراکش با تمام قوا مقابل اسکاتلند

به گزارش ایلنا، دیگر هیچ‌کس به مراکش به چشم یک شگفتی‌ساز نگاه نمی‌کند؛ آن‌ها اکنون یک واقعیت انکارناپذیر در فوتبال جهان هستند. تساوی ارزشمند شیرهای اطلس در جدال مقابل برزیل به وضوح نشان داد که این غول آفریقایی تمام ابزارهای لازم برای مبارزه در بالاترین سطح ممکن را در اختیار دارد و آن‌ها حتی بر اساس موقعیت‌هایی که روی دروازه حریف خلق کردند، می‌توانستند برنده از زمین خارج شوند.

تیم ملی مراکش پتانسیل بالای تهاجمی را با یک ساختار دفاعی فوق‌العاده و سازمان‌یافته تلفیق کرده است. آن‌ها مهره‌هایی در ترکیب خود دارند که به راحتی در نبردهای یک در یک تفاوت‌ها را رقم می‌زنند و قادرند از هر منطقه‌ای از زمین، شیپور خطر را برای رقیبان به صدا درآورند.

شیرهای اطلس پس از صعود تاریخی به نیمه‌نهایی جام جهانی قبلی، پیشرفت و تکامل خود را به عنوان یک تیم تراز اول جهانی به اثبات رساندند. تساوی در گام اول کمی کار صعود آن‌ها را در مرحله گروهی پیچیده کرده است و به همین دلیل، در جدال برابر اسکاتلند چیزی جز کسب هر ۳ امتیاز حیاتی این مسابقه آن‌ها را راضی نخواهد کرد.

ترکیب احتمالی مراکش (۱-۳-۲-۴)

یاسین بونو، اشرف حکیمی، عیسی دیوپ، شدی ریاض، نصیر مزراوی، نیل العیناوی، ایوب بوعدی، براهیم دیاز، عزالدین اوناحی، بلال الخنوس و اسماعیل صیباری.

ستاره کلیدی و قلب تپنده تیم: ایوب بوعدی

حضور ایوب بوعدی در میانه میدان می‌تواند نقشی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز برای مراکش ایفا کند. توانایی بالای او در مالکیت توپ زیر فشار سنگین حریف، چرخش‌های ناگهانی و اتصال خطوط مختلف تیم به یکدیگر، به شیرهای اطلس اجازه می‌دهد تا با روان‌شناسی و آرامش بیشتری به بازی مالکانه بپردازند. او به عنوان لنگرگاه و نقطه تعادل تیم در زمان بازپس‌گیری توپ و انتقال آن به فاز تهاجمی عمل می‌کند؛ فاکتوری که به خصوص در برابر رقبایی که به دنبال بستن فضاها هستند، اهمیتی دوچندان دارد.

مراکش با تکیه بر نبوغ ستاره‌هایی نظیر حکیمی، براهیم دیاز، اوناحی و الخنوس، مسیرهای متنوعی را برای ویران کردن خط دفاعی حریف در دستور کار دارد؛ از نفوذهای زهردار و فضاسازی در کناره‌ها گرفته تا کارهای ترکیبی از عمق زمین و انتقال‌های سریع و برق‌آسا. کلید موفقیت شاگردان محمد وهبی در این نبرد، حفظ تعادل تیمی برای جلوگیری از غافلگیری در ضد حملات، در صورت از دست رفتن توپ خواهد بود.

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