رونمایی از لشکر ارتش تارتان برای دوئل با شیرهای اطلس

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسکاتلند در نخستین گام خود در این دوره از جام جهانی، به یک پیروزی ارزشمند و سخت در برابر رقیبی کاملاً سرسخت دست یافت. شاگردان استیو کلارک اگرچه در جریان مسابقه لحظات دشواری را پشت سر گذاشتند، اما در نهایت به لطف تک گل دقیقه ۲۸ جان مک‌گین موفق شدند هر سه امتیاز حیاتی این نبرد را مال خود کنند.

به نظر می‌رسد ارتش تارتان برای این مسابقه حساس قصد دست زدن به ترکیب خود را ندارد و تفکرات سرمربی تیم بر حفظ استخوان‌بندی و هسته اصلی ترکیب برنده استوار است؛ چرا که طبق یک قانون نانوشته فوتبالی، «به ترکیب تیم برنده نباید دست زد». البته این بار چالش بسیار بزرگ‌تری پیش روی آن‌هاست، زیرا باید در برابر مراکش، یکی از قدرتمندترین تیم‌های این تورنمنت صف‌آرایی کنند؛ به همین دلیل، کلارک بار دیگر روی یک ساختار تیمی سازمان‌یافته، فشرده و با انضباط تاکتیکی بالا در خطوط دفاع و میانی حساب باز کرده است.

ترکیب احتمالی اسکاتلند (۲-۴-۴)

آنگوس گان، آرون هیکی، گرانت هنلی، جک هندری، اندی رابرتسون، بن گانون-دوک، اسکات مک‌تومینای، لوئیس فرگوسن، جان مک‌گین، لارنس شنکلند و چه آدامز.

آنالیز فنی و تاکتیکی اسکاتلند

اسکاتلند با یک هویت کاملاً مشخص پا به این میدان می‌گذارد: مبارزه و رقابت از طریق سازمان‌دهی دقیق، بازی با شدت بالا و تکیه بر قدرت بدنی. شاگردان استیو کلارک معمولاً در مسابقاتی که گره می‌خورند و فضاها در آن بسته می‌شود، کاملاً راحت و مسلط عمل می‌کنند. آن‌ها لزوماً به دنبال مالکیت توپ و تسلط بر بازی نیستند، بلکه تمرکز اصلی خود را روی کنترل فضاها، پرس در مناطق مشخصی از زمین و استفاده حداکثری از اشتباهات حریف معطوف می‌کنند.

کلید موفقیت ارتش تارتان در این نبرد، بار دیگر در خط میانی رقم خواهد خورد؛ جایی که اسکات مک‌تومینای و لوئیس فرگوسن نقشی حیاتی در محافظت از خط دفاعی، قطع کانال‌های پاس‌کاری حریف و جلوگیری از فضاسازی مراکشی‌ها بین خطوط ایفا خواهند کرد. در کنار آن‌ها، جان مک‌گین یکی از اصلی‌ترین سلاح‌های تهاجمی تیم به شمار می‌رود؛ استارت‌های انفجاری او از عمق خط میانی و اضافه شدنش به محوطه جریمه می‌تواند خط دفاعی حریف را به شدت آزار دهد.

در جناحین، اسکاتلند دو مهره با خصوصیات کاملاً متفاوت در اختیار دارد؛ اندی رابرتسون تجربه، انرژی و کیفیت بالایی را در نفوذهای سمت چپ تزریق می‌کند، در حالی که در سمت مقابل، آرون هیکی می‌تواند تعادل دفاعی را در تیم برقرار سازد. مهار کناره‌ها برای اسکاتلند بسیار حیاتی است، چرا که مراکش تیمی است که تمرکز زیادی روی حملات از جناحین دارد.

در فاز هجومی، نقشه کلارک روی انتقال‌های سریع و برق‌آسا طراحی شده است. سرعت بالای بن گانون-دوک در زمان نفوذ مدافعان کناری مراکش، ابزاری مرگبار برای استفاده از فضاهای خالی پشت سر آن‌ها خواهد بود. علاوه بر این، حضور هم‌زمان چه آدامز و لارنس شنکلند گزینه‌های ایده‌آلی را برای بازی مستقیم و نبردهای فیزیکی با مدافعان حریف در اختیار کادر فنی قرار می‌دهد.

نباید فراموش کرد که ضربات ایستگاهی یکی از بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین سلاح‌های اسکاتلند در این جام است. آن‌ها بازیکنانی با قدرت سرزنی فوق‌العاده دارند که می‌توانند از کرنرها، ضربات آزاد و حتی توپ‌های دوم موقعیت‌های جدی گلزنی خلق کنند. در تقابل با مراکش، مالکیت توپ کمتر در اختیار شاگردان کلارک خواهد بود، اما هدف اصلی آن‌ها کلافه کردن حریف، محدود کردن فضاها و کشاندن جریان بازی به سمتی است که شدت تمرکز و جزئیات کوچک، برنده نهایی را تعیین کند.

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