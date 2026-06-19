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خط و نشان کانگوروها برای پدیده جام

استرالیا با دندان‌های تیز به دنبال غافلگیری یانکی‌ها

استرالیا با دندان‌های تیز به دنبال غافلگیری یانکی‌ها
کد خبر : 1801404
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تیم ملی فوتبال استرالیا پس از پیروزی مقتدرانه مقابل ترکیه، با کوهی از انگیزه و اعتماد به نفس به دنبال خلق یک شگفتی بزرگ و متوقف کردن ایالات متحده در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی استرالیا با اعتماد به نفسی آسمان‌خراش پا به دومین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ می‌گذارد. ساکاروز در اولین گام خود با پیروزی ۲ بر ۰ مقابل ترکیه که پیش از بازی شانس بیشتری برای برد داشت، همه را شگفت‌زده کرد. گل‌های نستوری ایرانکوندا و کانر متکالف تفاوت‌ها را در این مسابقه رقم زد، اما ستاره بی‌چون‌وچرای این نبرد پاتریک بیچ بود؛ دروازه‌بانی که به ترکیب اصلی راه یافت و در نهایت با ثبت هشت سیو درخشان که پیروزی تیمش را تضمین کرد، به عنوان برترین بازیکن زمین شناخته شد.

استرالیا با دندان‌های تیز به دنبال غافلگیری یانکی‌ها

نبرد اول و ثبت اولین پیروزی

این نتیجه نه تنها سه امتیاز حیاتی را برای آن‌ها به ارمغان آورد، بلکه پیام واضحی را به سراسر جهان مخابره کرد؛ اینکه استرالیا می‌تواند پایاپای با تیم‌هایی که سنت و ریشه فوتبالی قوی‌تری دارند رقابت کند. استحکام خط دفاعی و انضباط تاکتیکی، کلیدهای اصلی این موفقیت بودند که با توانایی بالا در استفاده از فرصت‌های هجومی با سرعت و دقت فراوان ترکیب شدند.

رقیب بعدی و ترکیب احتمالی کانگوروها

با نگاهی به مسابقه آینده مقابل ایالات متحده آمریکا، گراهام آرنولد، سرمربی تیم، در نظر دارد ساختاری را که در بازی افتتاحیه برای او موفقیت‌آمیز بود، حفظ کند. ایده اصلی او تقویت خط دفاعی پنج نفره است تا بتواند قدرت آتشین و هجومی آمریکایی‌ها را مهار کند؛ تیمی که به‌تازگی پاراگوئه را با نتیجه سنگین ۴ بر ۱ در هم کوبیده و ستاره‌هایی چون کریستین پولیشیچ و فولارین بالوگان را در اختیار دارد.

ترکیب احتمالی تیم ملی استرالیا (۱-۴-۵):

متیو رایان؛ ایتالیانو، چیرکاتی، سوتار، هرینگتون، باس؛ متکالف، اروین، اونیل، لکی؛ توره.

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