به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آمریکا پس از یک شروع رویایی در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، روز جمعه در دومین دیدار خود، زیر نظر مائوریسیو پوچتینو، در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل به مصاف استرالیا می‌رود. یانکی‌ها با وجود کسب نتایجی دور از انتظار در بازی‌های تدارکاتی پیش از آغاز این تورنمنت بزرگ تابستانی، جمعه گذشته در اولین مسابقه خود برابر پاراگوئه فوق‌العاده ظاهر شدند و موفق شدند در حضور هواداران پرشور خود در ورزشگاه سوآی‌فای، با درخشش و بریس فولارین بالوگان و گل تریولای تماشایی جیو رینا، به پیروزی ۴ بر ۱ دست یابند.

شاگردان پوچتینو اکنون برای تداوم این روزهای شیرین باید روبروی تیم سرسخت و خشن استرالیا قرار بگیرند؛ ساکاروز که در بازی اول خود با یک برد چشمگیر ۲ بر ۰ ترکیه را از پیش رو برداشته است، با اعتماد به نفس بالایی پا به این مسابقه می‌گذارد، هرچند که آمریکایی‌ها پیش از این در ماه اکتبر موفق به شکست دادن آن‌ها شده بودند. بسیار بعید است که پوچتینو دست به ترکیب برنده و ۱۱ بازیکن اصلی خود بزند، اما مصدومیت ساق پای کریستین پولیشیچ که در جریان دیدار با پاراگوئه رخ داد، شاید او را مجبور به یک تغییر اجباری کند. سرمربی آرژانتینی به شدت تمایل دارد همان ارنج برنده هفته گذشته را راهی زمین کند.

ترکیب احتمالی و پیش‌بینی‌شده آمریکا مقابل استرالیا

دروازه‌بان: مت فریز

فریز بدون شک انتخاب شماره یک پوچتینو در چارچوب دروازه برای این تابستان است، هرچند این گلر در ۷ مسابقه قبلی خود برای تیم ملی آمریکا موفق به ثبت کلین‌شیت نشده است.

مدافع راست: الکس فریمن

فریمن ۲۱ ساله قهرمان ناشناخته پیروزی جمعه گذشته بود که با نفوذهای ویرانگرش از جناح راست، پاس گلی فوق‌العاده را برای جیو رینا ارسال کرد.

مدافع وسط: کریس ریچاردز

پوچتینو پس از پارگی دو رباط مچ پای ریچاردز در ماه می، به شدت نگران وضعیت او بود اما این مدافع با بازی ۹۰ دقیقه‌ای و درخشانش مقابل پاراگوئه ثابت کرد که بهترین صخره دفاعی یانکی‌هاست و این هفته نیز فیکس خواهد بود.

مدافع وسط: تیم ریم

کاپیتان با تجربه و مسن آمریکا در این مسابقه باید به ریچاردز تکیه کند تا خط حمله زهرادار استرالیا را که در ۵ بازی اخیرش تنها در یک مسابقه موفق به گلزنی نشده، مهار کنند.

مدافع چپ: آنتونی رابینسون

مدافع چپ فولهام در پست خود بی‌رقیب است و بار دیگر به دنبال همکاری با پولیشیچ برای خلق جادو در جناح چپ خواهد بود.

هافبک وسط: تایلر آدامز

آدامز به عنوان لنگرگاه خط میانی، وظیفه تخریب بازی استرالیا و خنثی کردن ضد حملات حریف را بر عهده دارد.

هافبک وسط: مالیک تیلمان

تیلمان یک شروع شگفت‌انگیز را در جام جهانی تجربه کرد و با ساختن گل دوم بالوگان، قلب تپنده تیمش بود و تنها چیزی که در کارنامه‌اش کم داشت، یک گل ملی بود.

وینگر راست: سرجینیو دست

دست چه در پست وینگر و چه به عنوان مدافع راست، با استارت‌های انفجاری خود برای باز کردن عرض زمین، به خوبی وظایف دفاعی و هجومی‌اش را مدیریت می‌کند.

هافبک هجومی: وستون مک‌کنی

ستاره ۲۷ ساله و همه‌فن‌حریف آمریکا که در بازی قبلی موقعیت‌های زیادی خلق کرد، این بار به دنبال ارائه یک بازی دقیق‌تر در ارسال پاس‌هاست.

وینگر چپ: کریستین پولیشیچ

تمام نگاه‌ها به کاپیتان و فوق‌ستاره آث میلان است؛ او که در بازی با پاراگوئه یک پاس گل داد و بین دو نیمه تعویض شد، نشانه‌های مثبتی از رفع مصدومیتش دیده می‌شود و به نظر می‌رسد مشکلی برای حضور در ترکیب اصلی ندارد.

مهاجم هدف: فولارین بالوگان

بالوگان که با روحیه و اعتماد به نفس فوق‌العاده ناشی از بریس هفته گذشته پا به زمین می‌گذارد، امید اول گلزنی خط آتش تیمش خواهد بود؛ مهاجمی که اکنون ۱۱ گل در ۲۸ بازی ملی خود به ثمر رسانده است.

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