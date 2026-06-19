به گزارش ایلنا، کارلتو آنچلوتی علی‌رغم بازی نکردن اندریک در اولین مسابقه برزیل، اصرار می‌کند که این بازیکن "در این جام جهانی مهم خواهد بود." اندریک در جریان تساوی ۱-۱ برزیل مقابل مراکش، یک نیمکت‌نشین بی ثمر بود بود؛ مسابقه‌ای که در آن ایگور تیاگو بازی را در ترکیب اصلی آغاز کرد و سپس جای خود را به ماتئوس کونیا داد.

با وجود اینکه اندریک در شش حضور خود در مرحله مقدماتی جام جهانی موفق به گلزنی نشده بود، در آخرین بازی تدارکاتی برزیل پیش از دیدار افتتاحیه مقابل مراکش، گل پیروزی‌بخش تیمش را برابر مصر به ثمر رساند. این بازیکن ۱۹ ساله در ۱۷ بازی خود برای سلسائو چهار گل به ثمر رسانده است و اکنون پیش از دومین بازی گروهی مقابل هائیتی، آنچلوتی خواستار آرامش پیرامون دقایق بازی این نوجوان شده است.

آنچلوتی گفت: "من اندریک را در زمان مناسب به زمین می‌فرستم. ما باید کمی صبر کنیم. او قرار است در این جام جهانی بازیکن مهمی باشد. ماتئوس کونیا بیشتر یک بازیکن پیونددهنده است، او بیشتر از اینکه یک مهاجم هدف باشد، کیفیت یک هافبک هجومی را دارد، یعنی همان چیزی که ایگور تیاگو دارد.

تیاگو یک مهاجم هدف در محوطه جریمه است، در دوئل‌ها قوی است و در بازپس‌گیری توپ بسیار تهاجمی عمل می‌کند. اندریک نه این است و نه آن؛ اندریک چیز دیگری است. برای من، شخصاً اندریک یک استعداد خارق‌العاده است. برزیل از ویژگی‌های او در این جام جهانی و همچنین در جام جهانی بعدی بهره خواهد برد. او صبور است، عجله‌ای ندارد و نسبت به سنش بسیار پخته است. این یک جنبه بسیار مهم است. خانواده‌اش نیز که به او نزدیک هستند، بسیار صبورند. این موضوع برای یک فرد جوان اهمیت بالایی دارد."

مصدومیت نیمار همچنان ادامه دارد

برزیل و هائیتی برای اولین بار در جام جهانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. سه تقابل قبلی آن‌ها همگی با پیروزی برزیل همراه بوده است، به طوری که سلسائو ۱۷ گل به ثمر رسانده و تنها یک گل دریافت کرده است. این مسابقه بیشترین فاصله بین دو تیم از نظر رنکینگ جهانی فیفا در مرحله گروهی مسابقات امسال را خواهد داشت، چرا که ۷۸ پله فاصله میان برزیل (رتبه ششم) و هائیتی (رتبه هشتاد و چهارم) وجود دارد. برزیل در این مسابقه بار دیگر بدون نیمار خواهد بود، کسی که به دلیل مداوای مصدومیت ساق پا، همراه با تیم به فیلادلفیا سفر نخواهد کرد.

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