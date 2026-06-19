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بیانیه رسمی علیه شایعات مجازی

واکنش تند فدراسیون به تصاویر جنجالی ستاره ملی‌پوش

واکنش تند فدراسیون به تصاویر جنجالی ستاره ملی‌پوش
کد خبر : 1801359
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فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیه‌ای رسمی، تصاویر منتسب به محمد محبی در فضای مجازی را کاملاً جعلی و ساخته‌شده با هوش مصنوعی دانست و از حق پیگیری قانونی در این زمینه خبر داد.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار تصاویری منتسب به محمد محبی در برخی شبکه‌های اجتماعی، به اطلاع می‌رساند تصاویر مذکور کاملاً جعلی بوده و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تکنیک‌های دستکاری دیجیتال تولید شده‌اند. این تصاویر هیچ‌گونه ارتباطی با محمد محبی نداشته و انتساب آن‌ها به این بازیکن ملی‌پوش کاملاً نادرست است.

واکنش تند فدراسیون به تصاویر جنجالی ستاره ملی‌پوش

تصاویر جنجالی فاقد اعتبار و اصالت لازم است

همچنین تأکید می‌شود هیچ رسانه رسمی و معتبری این تصاویر را منتشر یا تأیید نکرده و انتشار آن صرفاً در برخی صفحات و حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است.

متأسفانه تولید و انتشار محتوای جعلی با استفاده از فناوری‌های نوین، به ابزاری برای انتشار اطلاعات نادرست و آسیب به اعتبار اشخاص تبدیل شده است. از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و کاربران محترم درخواست می‌شود پیش از انتشار یا بازنشر چنین محتواهایی، نسبت به صحت و اصالت آن اطمینان حاصل کنند. بدیهی است حق پیگیری قانونی در خصوص تولید، انتشار و بازنشر این تصاویر جعلی محفوظ خواهد بود.

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