به گزارش ایلنا، در پی انتشار تصاویری منتسب به محمد محبی در برخی شبکه‌های اجتماعی، به اطلاع می‌رساند تصاویر مذکور کاملاً جعلی بوده و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تکنیک‌های دستکاری دیجیتال تولید شده‌اند. این تصاویر هیچ‌گونه ارتباطی با محمد محبی نداشته و انتساب آن‌ها به این بازیکن ملی‌پوش کاملاً نادرست است.

تصاویر جنجالی فاقد اعتبار و اصالت لازم است

همچنین تأکید می‌شود هیچ رسانه رسمی و معتبری این تصاویر را منتشر یا تأیید نکرده و انتشار آن صرفاً در برخی صفحات و حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است.

متأسفانه تولید و انتشار محتوای جعلی با استفاده از فناوری‌های نوین، به ابزاری برای انتشار اطلاعات نادرست و آسیب به اعتبار اشخاص تبدیل شده است. از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و کاربران محترم درخواست می‌شود پیش از انتشار یا بازنشر چنین محتواهایی، نسبت به صحت و اصالت آن اطمینان حاصل کنند. بدیهی است حق پیگیری قانونی در خصوص تولید، انتشار و بازنشر این تصاویر جعلی محفوظ خواهد بود.

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