بیانیه رسمی علیه شایعات مجازی
واکنش تند فدراسیون به تصاویر جنجالی ستاره ملیپوش
فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیهای رسمی، تصاویر منتسب به محمد محبی در فضای مجازی را کاملاً جعلی و ساختهشده با هوش مصنوعی دانست و از حق پیگیری قانونی در این زمینه خبر داد.
به گزارش ایلنا، در پی انتشار تصاویری منتسب به محمد محبی در برخی شبکههای اجتماعی، به اطلاع میرساند تصاویر مذکور کاملاً جعلی بوده و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تکنیکهای دستکاری دیجیتال تولید شدهاند. این تصاویر هیچگونه ارتباطی با محمد محبی نداشته و انتساب آنها به این بازیکن ملیپوش کاملاً نادرست است.
تصاویر جنجالی فاقد اعتبار و اصالت لازم است
همچنین تأکید میشود هیچ رسانه رسمی و معتبری این تصاویر را منتشر یا تأیید نکرده و انتشار آن صرفاً در برخی صفحات و حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی صورت گرفته است.
متأسفانه تولید و انتشار محتوای جعلی با استفاده از فناوریهای نوین، به ابزاری برای انتشار اطلاعات نادرست و آسیب به اعتبار اشخاص تبدیل شده است. از رسانهها، فعالان فضای مجازی و کاربران محترم درخواست میشود پیش از انتشار یا بازنشر چنین محتواهایی، نسبت به صحت و اصالت آن اطمینان حاصل کنند. بدیهی است حق پیگیری قانونی در خصوص تولید، انتشار و بازنشر این تصاویر جعلی محفوظ خواهد بود.